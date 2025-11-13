我的頻道

BBC向川普道歉 主席親自致函白宮 承認錯誤但拒付賠款

世界新聞網王若馨／即時報導
英國國家廣播公司(BCC)向川普總統就剪接影片事件道歉。(歐新社)
英國廣播公司(BBC)周四向川普總統道歉，之前川普威脅要對BBC提起求償10億美元的訴訟，指控其對他2021年1月6日演說的剪輯具有誤導性；不過，BBC表示不會支付任何賠償。

一名BBC發言人表示：「BBC的律師已致函川普總統的法律團隊，回覆他們於周日收到的來信。」

該發言人進一步指出：「BBC主席夏哈(Samir Shah)也另向白宮寄出私人信件，向川普總統明確表達他本人及整個機構對於BBC的節目中，出現將2021年1月6日總統演說剪接的情況感到抱歉。」

此外，該發言人說：「BBC不打算在任何平台重播這部紀錄片。」

這部紀錄片於去年10月、亦即美國總統大選之前，在BBC時事節目「廣角鏡」(Panorama)播出，節目剪接了川普在白宮草坪上的演說片段，造成川普似乎直接煽動國會暴亂的印象。

川普的律師於周一警告，若BBC不撤回這段具欺騙性的剪輯紀錄片，將對其提出10億美元的訴訟。

BBC發言人表示：「雖然BBC誠心地對影片剪輯方式感到遺憾，但我們強烈不同意此事構成誹謗訴訟的基礎。」

