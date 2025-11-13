華爾街日報社論：川普與范斯對合法移民看法不同

我的頻道

記者顏伶如
川普總統(後右)與副總統范斯(後左)11日參加維州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節典禮。(路透)
川普總統(後右)與副總統范斯(後左)11日參加維州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節典禮。(路透)

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)社論12日指出，合法移民造福美國還是傷害美國的辯論，是右派政治圈熱議話題，就連白宮也有不同意見；川普總統對於合法移民的看法與副總統范斯不同，川普認為美國需要具備技術的外國勞工，范斯則覺得應該減少移民，包括合法移民在內。

川普11日接受長期以來反對移民的福斯新聞網(Fox News)保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)專訪時，被問到對限縮H-1B工作簽證的看法。殷格哈姆表示，如果要讓美國勞工加薪，就不能讓數萬甚至數十萬外籍勞工湧入美國。川普答道，美國缺乏某些人才，而且人才需要培養，「沒辦法把正在排隊領失業就濟金的人叫來，把他們直接送到製造飛彈的工廠」。

川普接著提到南韓現代汽車(Hyundai Motor)在喬治亞州艾拉貝爾(Ellabell)的電池廠9月遭到聯邦機關移民掃蕩、數百名南韓公民被拘留的事件。他說，電池廠有500、600人，準備生產電池並且訓練員工，「移民幹員想要把這些人趕出國家，但我們需要他們」。

社論寫道，川普說的是正確的，「財富500強」(Fortune 500)半數企業是移民或移民兒女所創，包括輝達(Nvidia)、谷歌(Google)、特斯拉(Tesla)，規模逾10億的初創公司裡有25%是由以留學生身分來到美國的移民創立，這些移民求學畢業之後通常以H-1B簽證留在美國，川普似乎體認到如果把這些外國學生培養完成之後送回印度或中國，而不是讓他們留在美國創業，恐將是一種「自我毀滅」(self-destructive)的作法。

范斯上個月出席保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)活動時答覆提問說，拜登執政期間邊境受到入侵，加上錯誤的移民政策，「我們讓太多移民進來」。范斯表示，合法移民傷害美國勞工的薪水發展。

社論指出，范斯對工資問題的說法是在重複「勞動總量謬誤」(lump of labor fallacy)觀點，也就是美國勞工與外國勞工爭搶數量有限的職缺，但多項研究顯示移民通常提高本國出生勞工的平均工資與就業率，其中部分原因在於彼此工作具有互補性；川普向來反對非法移民，卻明白美國持續繁榮確實需要國際人才，或許川普可以向身為年輕學徒的范斯闡明這個觀點。

非法移民 川普 范斯

