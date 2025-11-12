民主黨公布艾普斯坦部分郵件 川普：專心讓政府開門

圖為民眾在美國國會前示威。（歐新社）

美國聯邦眾議院監督委員會民主黨 議員12日公布已故美國性犯罪金融家艾普斯坦 寫給友人的數封電子郵件，內容暗示美國總統川普 知情艾普斯坦的性犯罪行為，川普12日指控說民主黨這麼做是為了掩蓋他們的政治失敗，尤其是在聯邦政府關門的攻防上。

美國眾院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）民主黨議員12日公布一批郵件，內容是艾普斯坦寫給已因性販運被定罪的長期同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），以及作家沃爾夫（Michael Wolff）。

艾普斯坦2011年4月寫給麥克斯威爾的一則訊息中指出，某位受害者「曾在我家和他（川普）共度數小時。」

白宮12日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）稱這些訊息郵件沒有證明任何事情，而川普沒有犯下任何錯誤；李維特說，艾普斯坦曾是海湖俱樂部（Mar-a-Lago Club）的會員，但川普當初把他踢出俱樂部，因為艾普斯坦有戀童癖好，還是一名怪人。

李維特並指出，訊息中所稱的受害者正是吉佛瑞（Virginia Giuffre），而吉佛瑞已經公開表示，從未目擊川普有任何踰矩的行為。

川普12日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指控民主黨再度提起「艾普斯坦騙局」，因為他們不擇手段想要轉移焦點，掩蓋他們在政府關門和其他議題上的失敗；川普說，只有愚蠢的共和黨人才會掉進民主黨的陷阱。

川普呼籲說，共和黨人不要被轉移焦點，應該專心在讓政府開門。

美國聯邦政府關門進入第43天，聯邦參議院日前已通過短期撥款法案，將法案送入聯邦眾議院，眾院預計12日晚間針對短期撥款法案表決。