有慢性病、財務不佳者 美可拒發簽證

國務院發出新指令，申請簽證 者若患癌症、糖尿病、肥胖症等特定疾病，或缺乏財務資源自食其力，當局可拒絕其申請。

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott) 11日在回應新指令時，表示「川普政府始終將美國人民的利益放在首位，實行相關政策是確保我們的移民 系統，不會成為美國納稅人的負擔」。

有熟悉新指令的政府官員表示，有關指令適用於移民簽證，而不適用於來美觀光的B-2非移民簽證。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)、福斯新聞(Fox News)等媒體早前報導，國務院上周向各地使領館發出新指令，要對簽證申請人作全面徹底審查，若發現有癌症、心血管疾病、糖尿病、肥胖症或精神病等，同時又沒有能力承擔醫療費用者，可能不獲發簽證。

新指令規定，當申請人試圖以財務狀況以證明不會造成公共負擔時，使領事官員應要查看申請人的銀行及財務文件、資產證明、支票帳戶、儲蓄帳戶、證券帳戶、信託基金及退休帳戶。

美聯社的分析指出，新指令要求全面徹底審查申請人財務狀況，目的是證明他們入境美國後無需依賴政府的公共福利，這從中可以理解川普政府如何解讀移民法中的「公共負擔」概念。

移民法中的「公共負擔」，指的是如果外國人可能依賴美國政府的資源，例如現金或食物援助，可以拒絕其入境或永久居留權。

聯邦法律早已要求申請永久居留或合法身分的人，必須證明自己不會成為公共負擔，但川普政府的指令進一步擴大了範圍。

移民政策研究所 (Migration Policy Institute)副主任格拉特(Julia Gelatt) 向美聯社說，新指令會使移民管道大幅收窄，除會減少移民簽證的發放外，並可能對一些群體造成不成比例的影響，例如老年人和低收入人群。

此外簽證官員在確定申請人是否患上慢性疾病時，由於並非專業醫療人士，不排除有偏見或出錯。