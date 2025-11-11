我的頻道

政府重開協議未解決健保補貼 這些低收入者怎麼辦？

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

瑞士接近與美達貿易協議 稅率有望降至15%

編譯黃淑玲／綜合外電
瑞士與美國今年5月在日內瓦進行經貿協商的檔案照片。左起：美國貿易代表葛里爾、美國財政部長貝森特、瑞士總統凱勒蘇特、瑞士經濟部長帕姆蘭。 路透
瑞士與美國今年5月在日內瓦進行經貿協商的檔案照片。左起：美國貿易代表葛里爾、美國財政部長貝森特、瑞士總統凱勒蘇特、瑞士經濟部長帕姆蘭。 路透

彭博新聞報導，知情人士表示，瑞士與美國有望在未來兩周內達成貿易協議，讓瑞士出口到美國的產品關稅降至15%。目前談判仍在進行，如果順利，瑞士將可以大鬆一口氣，因為自今年8月以來，就一直背負高達39%的高關稅。

美國總統川普稍後證實，他的政府正在與瑞士「討論一項協議，以略微調降他們的關稅」。不過川普被問到稅率是否為15%時，他說：「我沒有說過任何數字。但我們將研商一些事來幫助瑞士。我們對瑞士下手很重。我們希望瑞士能夠繼續成功。」

瑞士政府一位發言人拒絕置評。美國貿易代表署（USTR）未立即回覆置評請求。

瑞士在7月底和美國的貿易談判談崩之後，是已開發國家當中，被美國徵收最高關稅稅率的國家。從那時開始，瑞士一直努力爭取更好的條件。上周一團瑞士億萬富豪與企業高層到白宮與川普會面後，更加推動兩國談判的良好氣氛。若最終談成15%關稅，就會與歐盟適用的關稅稅率相同。

川普先前對瑞士課徵高關稅的理由是，他認為兩國貿易嚴重失衡，有著400億美元的商品貿易逆差。然而瑞士反駁指出，逆差其實已由自美國進口的服務抵銷。

高關稅對瑞士經濟的負面影響已已逐漸顯現，這令瑞士在協商調降關稅方面，不能太過拖延。瑞士第3季可能出現經濟萎縮，瑞士央行說，經濟前景已經惡化，原因來自美國明顯較高的關稅。瑞士失業率正逐步上升，目前已達四年來最高水準。

瑞士 關稅 川普

川普下令航管員立即返工、曠職扣薪 建議全勤者發萬元獎金

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

