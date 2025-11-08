我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中央社華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(右二)今年5月發表談話，華盛頓指揮官隊老闆哈里斯(左一)、NFL主席古德爾(左二)及華盛頓特區市長包瑟(右一)出席。(美聯社資料照)
川普總統(右二)今年5月發表談話，華盛頓指揮官隊老闆哈里斯(左一)、NFL主席古德爾(左二)及華盛頓特區市長包瑟(右一)出席。(美聯社資料照)

職業美式足球聯盟NFL華盛頓指揮官隊（Washington Commanders）規畫建造一座新球場，根據運動媒體ESPN今天報導，美國總統川普（Donald Trump）希望新球場能以他的名字冠名。

一位「白宮高層消息人士」透露，川普已經將此想法告知由哈里斯（Josh Harris）為首的指揮官隊經營團隊。「這是總統的心願，也有可能會實現。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天晚間透過電子郵件向ESPN表示：「那將會是一個美麗的名稱，因為正是川普總統讓新球場的重建成為可能。」

這座規畫中的圓頂新球場位於華盛頓特區舊主場的原址，造價37億美元，可容納6萬5000名觀眾，預計於2030年啟用。

華盛頓指揮官隊前稱為華盛頓紅人隊（Washington Redskins），1961至1996年以RFK體育場為主場，2020年決定暫時改名為「華盛頓美式足球隊」（Washington Football Team），2022年正式更名為華盛頓指揮官隊。改名主要是因為過去數十年來，紅人隊的隊名備受爭議，挨批帶有種族歧視色彩，並與美國對原住民種族滅絕的歷史有關。

川普今年7月間曾揚言，除非指揮官將隊名改回紅人，否則他將出手干預在華盛頓特區興建新美式足球場的計畫。

身為房地產開發商期間，川普除了經營包括球鞋、聖經等一系列以「川普」品牌命名的商品，也習慣將建築物、飯店、賭場及高爾夫球場以自己的名字冠名。

指揮官隊發言人拒絕就此事發表評論。

川普 白宮 種族歧視

上一則

史上頭一遭…嚴打濫用H-1B簽證 勞工部展開175項調查

延伸閱讀

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫
「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象
OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠
ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
輝達執行長黃仁勳5日出席在英國倫敦聖詹姆斯宮舉行的2025伊莉莎白女王工程獎招待會。（路透）

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

2025-11-05 18:50

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說