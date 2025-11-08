川普稱今年感恩節大餐比去年便宜25% 美聯社：誤導

我的頻道

編譯羅方妤／即時報導
沃爾瑪販售的感恩節「感恩節餐菜籃」售價不到40美元，可供10人享用。(美聯社)
沃爾瑪販售的感恩節「感恩節餐菜籃」售價不到40美元，可供10人享用。(美聯社)

美聯社報導，距離美國感恩節剩不到三周，民眾今年會在購買火雞和裝飾品方面花多少錢成為一個重大問題，特別是在食品雜貨比去年上漲2.7%之際。美國總統川普先前以零售商沃爾瑪（Walmart）販售的感恩節「感恩節餐菜籃」（Thanksgiving Meal Basket）為例，聲稱今年感恩節大餐的花費比去年減少25%。但美聯社指出，川普的數據具誤導性。

川普7日和匈牙利總理奧班舉行記者會時說：「我昨晚看見沃爾瑪發布聲明，他們已經這麼做很多年，今年感恩節大餐的花費將比去年減少25%。」

美聯社指出，川普的說法具有誤導性，並稱沃爾瑪今年感恩節餐菜籃的價格比去年減少25%，僅是因為今年餐菜籃包含的商品較少，且種類也不同，價格因此變得更實惠。

德州農工大學家畜經濟學家安德森（David Anderson）表示：「這不是在做同等的比較，對吧？這件事凸顯的是個別零售商吸引顧客的策略。」

沃爾瑪指出，今年感恩節餐菜籃售價不到40美元，可供10人享用，等同每人平均花費不到4美元。沃爾瑪去年推出的感恩節餐菜籃售價約56美元，可供八人享用，平均每人花費7美元。這樣看確實相當於減少25%的花費，具體取決於價格波動。沃爾瑪美國區總裁兼執行長弗納（John Furner）上月在領英（LinkedIn）發文，宣揚這項花費節省成果。

然而，今年感恩節餐菜籃內的產品和去年差異很大。例如，今年的感恩節餐菜籃內只有15項產品，去年的則有29項產品。此外，很多甜點都沒有了，包括胡桃派、迷你棉花軟糖、瑪芬預拌粉，還有一些鹹點如番薯、黃洋蔥和芹菜梗都消失。

沃爾瑪今年感恩節餐菜籃的一些產品也有更換。例如，去年的感恩節餐菜籃有12個夏威夷甜餐包，今年則換成12個餐包。品牌都是沃爾瑪自有品牌。提供的油炸洋蔥酥品牌從French's改為Kinder's。

另外，產品的分量也有所不同。例如，沃爾瑪去年向顧客承諾，感恩節餐菜籃內會有一隻重量約4.5至7.2公斤的火雞，今年的火雞則是約6.1公斤。同時，去年感恩節餐菜籃內有兩罐罐裝奶油蘑菇濃湯，今年只有一罐。

安德森說：「他們的營銷策略是，『嘿，這是一種更實惠的方式』，但這暗示『天啊，商品變貴很多』。我想這算是很好的行銷方式。」

感恩節 沃爾瑪 川普

