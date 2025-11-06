川習會後 首批美國高粱已運往中國

我的頻道

中央社台北6日電
美國總統川普與中國國家主席習近平上周在韓國釜山會晤後，白宮稱中國同意購買美國大豆，也將恢復採購美國高粱。（美聯社）
美國總統川普與中國國家主席習近平上周在韓國釜山會晤後，白宮稱中國同意購買美國大豆，也將恢復採購美國高粱。據報導，川習會後，首批美國高粱船貨已於上周發往中國。

綜合香港經濟日報等港媒報導，美國穀物暨生質製品協會主席威爾森（Mark Wilson）今天在上海進博會表示，首批美國高粱船貨上周發往中國。

美國貿易商也表示，中國購買了兩船約12萬噸美國小麥，計劃於12月裝運。

川普（Donald Trump）與習近平上周在韓國釜山會晤，會後白宮稱中方同意購買美國大豆，也將恢復採購美國高粱。

川習會後美中貿易戰暫時緩和，中國國務院關稅稅則委員會昨天公布，自2025年11月10日下午1時01分起，停止實施「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。

這些將被停止加徵關稅的美國農產品，包括3月間被加徵15%關稅的雞肉、小麥、玉米、棉花，以及3月間被加徵10%關稅的高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品。

中國去年購買約13億美元的美國高粱，但今年出口量暴跌97%。

關稅 國務院 白宮

