一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

最高法院將如何裁決川普關稅案？有兩種可能

編譯任中原／綜合外電
美國最高法院5日將審理川普的關稅措施，市場屏息以待。 美聯社
美國最高法院即將審理川普關稅措施，5日將聽取一宗聲稱川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所實施的關稅實屬違法的案件。此案將是幾年來最高法院對金融市場影響最大的一項判決。在此之前，聯邦法院與上訴法庭都已判決，川普此舉超過法律的授權範圍。

彭博資訊金融市場資深專欄作家歐瑟士（John Authers）撰文指出，川普援引IEEPA的理由，在於美國的貿易逆差是一項全國性的緊急狀態。但關稅權在於國會，且IEEPA的條文中並未提到「關稅」一辭，或任何的同義辭。川普政府則主張必須採取立即性行動。

當川普實施關稅時，美國的產品貿易逆差的確處於歷史高點，然而卻有其他必須考慮之處：（1）美國服務類貿易收支擁有順差，（2）幾十年來美國一直有龐大的產品貿易逆差，（3）川普宣布關稅，產品逆差卻更加惡化。

歐瑟士指出，川普認為逆差是緊急事件，但自由貿易人士卻認為逆差根本不是問題，遑論緊急？逆差只顯示美國尋求最便宜的產品，並使國內經濟成長更強。

再者，最近的判例也使最高法院更難讓川普得償所願。在拜登主政期間的數項裁決中，法院都採取「重大問題（major questions）」原則」，主張在缺乏足夠清晰、明確的授權時，國會不得將具有重大政治或經濟意義的問題委託給行政機關，這也使拜登試圖勾銷學貸的作法遭到法院否決。這項原則對川普援引IEEPA而實施關稅，同樣是致命點，因為法官很難找到適當的說辭，來認定川普改變關稅政策並不是一項「重大問題」。

因此賭盤市場認為，最高法院全盤同意川普關稅的機率為36%，不過這仍不算太低，而且法院在5日開審後賭盤也可能生變。

大法官不只是就法言法而已，還必須保障最高法院的利益，而且也了解可能產生的後果。財長貝森特已告知法院，如果否決關稅，將會「嚴重削弱總統在現實世界執行外交的能力，以及他保護美國國家安全與經濟的能力」；而且退還已經收取的關稅，「對財政部而言將是恐怖的事」。

渣打銀行G10外匯研究主管英格蘭德表示，「關稅收入是使美國財政赤字展望相對穩定的平衡項目。少了這項收入，將引發資產市場動盪，至少會持續一段時間」。不過反過來看，退回關稅實際上是一次新財政刺激措施。

紐約Signum全球顧問公司對判決做出以下預測：

─書面上認定不合法，但能夠使關稅合法：機率為40%

─完全合法：機率為35%

─完全不合法：機率為25%

換言之，法院的裁決可能是

─關稅能夠存活（40% +35% = 75%）

─裁決關稅不合法（40% + 25% = 65%）

目前並無跡象顯示金融市場認真看待這項風險，美國公債殖利率遠低於今年稍早時的水準，債市波動幅度也相當小。這可能是因為最高法院有多種選項；而且即使法院並未完全同意川普所有的關稅措施，政府也有因應作法，包括改走其他的法律途徑。

未來究竟將會如何，雖仍是一片混亂，但未必會比過去半年來的情況更亂。渣打的英格蘭德表示，最高法院將提供一套指引，來限制關稅的範圍、稅率及有效期間，使整套政策可以接受，同時也不會取消太多現行的關稅，以免傷害政府的財政情況。

但歐瑟士認為，這種看法有些過於樂觀。由於法院可能在幾周內就做出裁決，因此不久之後可能發生另一次的市場震撼；但與法院裁決川普不能藉由宣稱緊急情況，就避開國會監督相比，市場動盪並不算是太大的代價。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 川普 拜登

終於雙向奔赴？傳金正恩想與川普「川金四會」 時間落在明年3月

川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長

