川普爆粗痛罵以色列伊朗：他X的根本不知道自己在幹什麼

美國總統川普 (Donald Trump)今天表示,伊朗 和以色列 仍維持停火。稍早他才爆粗口痛罵兩國,指控它們違反停火協議。

法新社報導,現年79歲的共和黨籍總統川普在前往荷蘭海牙(The Hague)參加北大西洋公約組織(NATO)峰會途中,透過自家社媒「真實社群」(Truth Social)迅速發表一系列聲明,稱「停火有效!」

川普寫道「以色列不會攻擊伊朗,所有飛機都將掉頭折返」,並稱「不會有人受傷」。

不久前,川普才嚴厲譴責伊朗及美國的親密盟友以色列,因為兩國違反他在昨晚宣布的停火協議。

他在白宮告訴記者,這兩個國家「打了這麼久、這麼激烈,它們他X的根本不知道自己在幹什麼(they don't know what the f**k they're doing)」。

川普今天另表示,他不希望看到伊朗在與以色列的衝突中發生「政權更迭」,這樣會造成「混亂」。

川普在總統專機「空軍一號」(Air Force One)上告訴記者:「如果發生就發生了,但我不希望這樣。我希望一切盡快平靜下來。」

川普還稱中國可以繼續採購伊朗石油,似乎鬆綁了華府先前祭出的制裁。

美國上月宣布針對伊朗銷售石油給中國實施新的制裁,持續對伊朗祭出「極限施壓」。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室宣布,川普與尼坦雅胡通話後,以色列今天自我克制,不再空襲伊朗。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)今天也說,只要以色列也遵守停火協議條款,伊朗將尊重川普宣布的停火協議。