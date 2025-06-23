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伊朗向美軍駐卡達基地射飛彈 川普召集高官戰情室會商

中央社華盛頓23日專電
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川普總統21日在國務卿魯比歐陪同下，向全國發表講話。（路透）
川普總統21日在國務卿魯比歐陪同下，向全國發表講話。（路透）

伊朗向美國駐卡達軍事基地發射多枚飛彈，據美軍說法，飛彈並未命中。美國媒體今天引述白宮官員說法，美國總統川普下午召集國防部長、參謀首長聯席會議主席等高階官員前往白宮戰情室開會。

政治媒體Politico報導，這位在場、獲准匿名討論事態發展的白宮高階官員透露，白宮與國防部正密切監控卡達、伊拉克，以及中東地區其他設有美軍基地地點的情勢發展。

伊朗武裝部隊今天發布聲明，承認對美國在卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動攻擊。

一名美軍官員則向路透社指出，烏代德基地並未遭到命中。為因應可能的攻擊，美軍駐伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase）已啟動防空系統。

以色列約兩週前轟炸伊朗核設施以來，伊朗與以色列處於持續交火狀態。美國上週末也介入衝突，轟炸伊朗部分關鍵核設施。

伊朗今天的攻擊顯示有意擴大戰線，將打擊目標擴及美軍及美國在中東的盟邦，而這正是川普政府試圖避免的情況，他曾呼籲伊朗重返談判桌。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）證實並譴責這起攻擊，稱其「公然侵犯」卡達主權，但卡達防空系統「成功挫敗攻擊，並攔截伊朗飛彈」。

長期以來，卡達試圖低調地跟衝突各方維持關係。安薩里於聲明中強調，卡達保留依據國際法、以相稱方式直接回應這種公然侵略行為的權利。

Politico指出，伊朗領導階層如今陷入兩難，一方面需要採取強力回應，一方面又要避免美國大規模報復。

立場偏保守的華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）伊朗計畫主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，以色列本月的攻擊已嚴重削弱伊朗伊斯蘭政權。

在6月中旬與以色列爆發衝突前，伊朗擁有中東地區規模最大、種類最齊全的飛彈庫，數量高達3000枚以上，並配備超過400座發射裝置。

然而，塔勒布魯表示，據信以色列的攻擊摧毀伊朗約40%飛彈發射設施，限制了使用飛彈的能力。

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