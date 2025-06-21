WSJ獨家：美歐接近達成非關稅貿易協議 關稅問題待解

華爾街日報20日獨家報導，美國與歐盟在多項非關稅貿易議題上接近達成協議。(路透)

華爾街日報（Wall Street Journal）20日獨家報導，美國與歐盟 在多項非關稅 貿易議題上接近達成協議，議題涵蓋森林砍伐法規、美國科技公司在歐洲的待遇等；不過雙方即將互徵的關稅前景仍未確定。

知情人士表示，美國貿易代表署（USTR）20日擬定的「互利貿易協定」草案涵蓋多項議題，包括歐盟「數位市場法」（Digital Markets Act，簡稱DMA）、「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM）、造船產業等。草案已接近定稿，但內容仍可能在未來數日或數周內有所調整。

知情人士說，該草案未具體觸及川普 的關稅政策，包括4月暫停的20%互惠關稅，以及針對汽車、鋼鐵等特定產業加徵的關稅；草案同樣未提及歐盟擬於7月14日啟動的報復性關稅。

目前尚不明朗關稅議題是否將另行談判或陷入僵局，以及是否延後至川普設定的7月9日關稅期限後繼續磋商，也不清楚歐盟是否同意草案全部條款。

美國政府與歐盟執委會發言人均拒絕評論草案細節；歐盟發言人表示，雙方「正全面深入談判」，強調「協商達成互利結果仍是首要目標」。

雖然未涉及關稅，但草案涵蓋了多項長期困擾美國企業的問題，雙方擬針對歐盟「數位市場法」執行方式展開對話，並在談判期間豁免美國企業受該法約束。

歐盟已依該法裁罰蘋果(Apple)與Meta，考慮到該法所規範的大多數平台皆由美國公司經營，若美國企業獲豁免，將大幅削弱該法的執行力。

此外，美歐將協調CBAM的設計與實施，美國產品在該機制生效後一年內獲豁免，美國對歐能源出口亦不受歐盟甲烷排放規範限制。

草案另指出，歐盟將考慮促進市場經濟體的造船與航運，類似美國今年針對中國貨輪提出的費用與限制措施。雙方還將在國防採購、關鍵礦產等議題上展開協調。

知情人士表示，歐盟先前提交的談判方案涵蓋關稅、非關稅障礙及增加採購美國商品（如液化天然氣）的措施。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）6月初表示，歐方方案提供「可信的談判起點」，談判進展迅速。

然而，美國貿易代表署20日的草案僅聚焦歐盟可放寬的非關稅障礙，未明確提及美方可能提供的對等讓步。

歐盟官員已表示，拒絕接受單方面讓步的協議，部分原因是擔心引發歐洲選民反彈。

知情人士說，部分歐方人士難以接受保留川普10%基礎關稅的協議。但隨著川普強調關稅創造財政收入，愈來愈多歐方人士認為，這項關稅恐難透過談判取消。