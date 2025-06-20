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關注中東情勢和川普下一步決定 史指連三跌

伊朗要求停火 川普：以軍占上風 很難叫他們停手

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。記者陳熙文／攝影
美國總統川普。記者陳熙文／攝影

伊朗以色列的衝突已持續一周，美國總統川普20日表示，以色列現在在衝突中占上風，很難叫他們停手。

以色列日前發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆兩國衝突；川普19日指出，他將在2周內決定是否對伊朗採取行動。

針對伊朗表態，要求以色列停止攻擊，否則伊朗不會返回談判桌，川普表示，美方很難向以色列做出這樣的要求，尤其以色列現在占有優勢；川普說，以色列在衝突中占上風，伊朗則處於劣勢，很難叫以色列停手。

另外，根據報導，在伊朗和以色列爆發衝突之後，有來自中國大陸的運輸機抵達伊朗，川普說，中國告知這些飛機是要把人送出伊朗，不過川普不願多做說明。

川普只表示，他與中國和中國國家主席習近平互動良好，指他喜歡習近平，習近平也喜歡他；川普說，他無法想像中國介入衝突。

至於美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）3月在國會聽證會中表示，伊朗的核能項目還沒有接近到製作核子武器，川普20日直接表示，她是錯的。

川普相信伊朗在數周或數月的時間內就能製造核子武器；白宮19日指出，美國相信伊朗擁有所有取得核子武器的必要條件，只差最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）做出最後的決定；李維特說，伊朗只需要幾周的時間就能生產出核武。

另外，川普也表示，伊朗擁有豐富的石油資源，他不懂為什麼伊朗還需要核能發電。

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