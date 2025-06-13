我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列軍方證實伊朗發射飛彈 令民眾避難

不要與鄰居「樹」敵 了解圍牆兩邊權益免挨告

「不要國王」全美2000場抗議 挑戰最大規模示威行動

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國民間14日預計發起「拒絕國王」（No Kings）抗議，計畫在全國各地發動超過2000場抗議行動，預期規模將超越4月舉行的「把手拿開」（Hands Off）抗議行動。圖為此前有民眾至美國白宮前抗議。記者陳熙文／攝影
美國民間14日預計發起「拒絕國王」（No Kings）抗議，計畫在全國各地發動超過2000場抗議行動，預期規模將超越4月舉行的「把手拿開」（Hands Off）抗議行動。圖為此前有民眾至美國白宮前抗議。記者陳熙文／攝影

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府預計14日於華府舉行閱兵式，不過美國民間14日也預計發起「不要國王」（No Kings）抗議，計畫在全國各地發動超過2000場抗議行動，預期規模將超越4月舉行的「把手拿開」（Hands Off）抗議行動。

不要國王抗議14日將在全國各地展開，部分抗議的時間將早於閱兵式，也有抗議行動擬與閱兵式同時間進行；行動規劃者之一萊文（Levin）指出，抗議行動也特別避開華府抗議，以免讓川普有理由報復他們的和平抗議，或者指控他們抗議是針對軍隊。

美國總統川普今年2月在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發出一張人工智慧（AI）生成圖，川普在圖中頭戴皇冠，圖上也寫有「國王萬歲」（long live the King）的文字，該圖也被白宮的社群帳號轉發，「不要國王」隨即成為抗議民眾的口號標語之一。

據了解，不要國王抗議主要抗議川普多次在執行驅逐非法移民的過程中越權，未依循正當程序，有違反美國憲法和人權之虞；此外，抗議也對川普政府大砍聯邦政府的人員表達不滿；而閱兵式正逢川普79歲生日，也備受爭議。

行動計畫者指出，川普政府近期未經加州政府同意就部署國民兵和陸戰隊來應付洛杉磯的抗議，也增加民眾對抗議的迴響，預料有利於增加參與行動的人數。

面對不要國王抗議，川普日前表示，如果閱兵式當天有任何抗議，他們將會被強力應對，並指這些人討厭美國；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）事後則澄清說，川普完全支持和平抗議，也支持美國憲法第一修正案，指人民有和平集會的自由；李維特說，川普支持美國人民發聲的權利，但川普不支持任何暴力，也不支持執法人員遭到攻擊。

川普12日則說，他完全不感覺自己像一位國王，因為他總是要費很大的麻煩才能讓事情通過；川普認為，如果他是國王，就不必向聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和參院多數黨領袖熊恩（John Thune）協調，所以他不是國王。

美國於4月舉行把手拿開抗議，號稱全國近百萬人走上街頭，成為川普上任後最大規模的抗議示威，各界評估不要國王抗議行動的規模可能超越4月的抗議行動。

川普 白宮 華府

上一則

台海防衛兵推 北京警告：慫恿分裂破壞和平將自食其果

延伸閱讀

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚
3大變數今夏衝擊美債 川普欽定Fed新主席只是其一

3大變數今夏衝擊美債 川普欽定Fed新主席只是其一
川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議

川普警告：伊朗必須在一切化為烏有前達成協議
川普承認遣返波及「優秀工人」 稱應保護無證農民、酒店清潔工

川普承認遣返波及「優秀工人」 稱應保護無證農民、酒店清潔工

熱門新聞

洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50
當中方要求美國解禁晶片時，貝森特突然反問，可以帶兩枚中國製的極音速飛彈回家嗎？使中方知難而退。（路透）

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

2025-06-12 02:28

超人氣

更多 >
4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛
川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
ICE在爾灣行動 華人青睞的豪宅區也逃不掉

ICE在爾灣行動 華人青睞的豪宅區也逃不掉
華人餐廳擺席11桌賴帳 理由讓業者嚥不下去

華人餐廳擺席11桌賴帳 理由讓業者嚥不下去