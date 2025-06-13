「不要國王」全美2000場抗議 挑戰最大規模示威行動

美國民間14日預計發起「拒絕國王」（No Kings）抗議，計畫在全國各地發動超過2000場抗議行動，預期規模將超越4月舉行的「把手拿開」（Hands Off）抗議行動。圖為此前有民眾至美國白宮前抗議。記者陳熙文／攝影

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普 政府預計14日於華府 舉行閱兵式，不過美國民間14日也預計發起「不要國王」（No Kings）抗議，計畫在全國各地發動超過2000場抗議行動，預期規模將超越4月舉行的「把手拿開」（Hands Off）抗議行動。

不要國王抗議14日將在全國各地展開，部分抗議的時間將早於閱兵式，也有抗議行動擬與閱兵式同時間進行；行動規劃者之一萊文（Levin）指出，抗議行動也特別避開華府抗議，以免讓川普有理由報復他們的和平抗議，或者指控他們抗議是針對軍隊。

美國總統川普今年2月在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發出一張人工智慧（AI）生成圖，川普在圖中頭戴皇冠，圖上也寫有「國王萬歲」（long live the King）的文字，該圖也被白宮 的社群帳號轉發，「不要國王」隨即成為抗議民眾的口號標語之一。

據了解，不要國王抗議主要抗議川普多次在執行驅逐非法移民的過程中越權，未依循正當程序，有違反美國憲法和人權之虞；此外，抗議也對川普政府大砍聯邦政府的人員表達不滿；而閱兵式正逢川普79歲生日，也備受爭議。

行動計畫者指出，川普政府近期未經加州政府同意就部署國民兵和陸戰隊來應付洛杉磯的抗議，也增加民眾對抗議的迴響，預料有利於增加參與行動的人數。

面對不要國王抗議，川普日前表示，如果閱兵式當天有任何抗議，他們將會被強力應對，並指這些人討厭美國；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）事後則澄清說，川普完全支持和平抗議，也支持美國憲法第一修正案，指人民有和平集會的自由；李維特說，川普支持美國人民發聲的權利，但川普不支持任何暴力，也不支持執法人員遭到攻擊。

川普12日則說，他完全不感覺自己像一位國王，因為他總是要費很大的麻煩才能讓事情通過；川普認為，如果他是國王，就不必向聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和參院多數黨領袖熊恩（John Thune）協調，所以他不是國王。

美國於4月舉行把手拿開抗議，號稱全國近百萬人走上街頭，成為川普上任後最大規模的抗議示威，各界評估不要國王抗議行動的規模可能超越4月的抗議行動。