批鮑爾是「傻瓜」川普再籲聯準會降息

美國總統川普。 路透

美國總統川普12日再度批評美國聯準會 (Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell),指他沒有及時降息 ,聲稱如果聯準會調降2個百分點,可為美國每年省下6000億美元的利息支出,形容鮑爾是「傻瓜」(numbskull)。

川普表示,如果美國面臨通膨,他不介意聯準會升息,但現在通膨下降,稱「我可能要做出行動」(I may have to force something)。

川普認為鮑爾降息的速度太慢,讓聯邦政府的借貸成本大幅提高,認為聯準會應該降息,要是未來又出現通膨,到時再升息就好。

川普上台後,已多次希望聯準會能效仿歐洲中央銀行(European Central Bank)降息,認為「慢郎中」(too late)鮑爾永遠太慢和判斷錯誤。

隨著美國核心消費者物價指數(CPI)的數據出爐,表現優於市場預期,川普政府的官員陸續向鮑爾做出批評,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)11日受訪時表示,要求鮑爾必須做好他的工作;副總統范斯也在社群平台上表示,聯準會不願降息是「瀆職」(malpractice)。