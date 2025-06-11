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川普：將片面敲定稅率 各國要嘛接受要嘛拉倒

美中達成協議 通膨低於預期 史指仍收跌

「按下暫停鍵」美中貿戰喘息 維持恐怖平衡

記者張文馨／台北即時報導
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美中在倫敦蘭卡斯特府的經貿談判，大批媒體在會場外從白天守到深夜。(路透)
美中在倫敦蘭卡斯特府的經貿談判，大批媒體在會場外從白天守到深夜。(路透)

美、中在倫敦舉行貿易談判，美、中談判代表團10日表示已就貿易架構達成共識。德州州立大學政治系副教授翁履中認為，對全球金融市場而言，這是一劑強心針，對兩國而言，這是一次戰略喘息。台灣政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，美中在貿易戰達成暫時妥協，現在是恐怖平衡。

翁履中表示，這場在倫敦登場的中美貿易會談，表面上是為了落實日內瓦共識的延續，但實際上更像是一場階段性停火；對全球金融市場而言，這是一劑強心針；對兩國而言，這則是一次戰略喘息；日內瓦框架的意義不在於具體條文，而是雙方願意「按下暫停鍵」的政治訊號。

翁履中表示，能暫時休兵比持續衝突好一點，至少對台灣而言，中美貿易戰降溫當然是利多，但不能掉以輕心；中美關係已非九○年代式的建設性夥伴關係，而是競合並存的長期競爭架構；每一次緩和背後，都可能是更激烈角力的前奏。

嚴震生表示，雙方願意談是好事，相較美國總統川普這種衝在前面，用個人強勢魅力希望對方就範的談判方式，現在是由美國財經首長先談好，再由川普宣布結果的模式，有助於雙邊互動。

嚴震生說，川習仍有機會碰面，也許可從國際場合會外會先開始，若氣氛良好，有望順勢互訪，較可能的劇本是川普先訪問中國，北京應不會讓國家主席習近平貿然訪美。

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