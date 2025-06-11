美製造商稀土出口許可證 北京將實施6個月期限

中國對美國汽車生產者和製造商的稀土出口許可證，設置六個月期限。(路透)

華爾街日報(WSJ)獨家報導，知情人士透露，中國正在對美國汽車生產者和製造商的稀土 出口許可證設置六個月期限，如果貿易緊張局勢再次升高，中國政府就有了籌碼，同時也增加了美國產業的不確定性。

中國談判人員在倫敦與美國談判人員進行最新一輪的緊密談判後，同意暫時恢復這些許可證，以維護上月在日內瓦達成的臨時協議。

上述人士表示，作為交換，美方同意放寬最近對中國銷售噴氣發動機和相關零部件等產品的一些限制，以及對製造塑料非常重要的乙烷的限制。

上述人士表示，有關框架的細節仍在制定中。白宮拒絕置評，而中國政府則希望在未來的談判中保持對這些關鍵產品供應的控制。

據知情人士透露，在倫敦會談期間，中國同意立即批准美國公司的稀土許可證申請，等待美國總統川普 和中國領導人習近平 對貿易框架的簽字。該人士表示，申請最快可在兩國領導人正式簽署上月日內瓦會議制定的框架後一周內獲得批准；在中國批准這些申請後，美國將放棄反制措施，包括對噴氣發動機和乙烷的出口管制。

川普總統11日表示，與中國恢復貿易停火的協議已經完成，但還需得到他本人和習近平的最終批准。特朗普在其Truth Social平台上發佈消息稱：「完整的磁鐵，以及任何必要的稀土，都將由中國直接提供，」但他沒有透露中方承諾的更多細節。