我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／馬斯克道歉、川敗給習不敢說、洛城之亂

北京對美恢復稀土出口許可證 將設6個月期限

美製造商稀土出口許可證 北京將實施6個月期限

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國對美國汽車生產者和製造商的稀土出口許可證，設置六個月期限。(路透)
中國對美國汽車生產者和製造商的稀土出口許可證，設置六個月期限。(路透)

華爾街日報(WSJ)獨家報導，知情人士透露，中國正在對美國汽車生產者和製造商的稀土出口許可證設置六個月期限，如果貿易緊張局勢再次升高，中國政府就有了籌碼，同時也增加了美國產業的不確定性。

中國談判人員在倫敦與美國談判人員進行最新一輪的緊密談判後，同意暫時恢復這些許可證，以維護上月在日內瓦達成的臨時協議。

上述人士表示，作為交換，美方同意放寬最近對中國銷售噴氣發動機和相關零部件等產品的一些限制，以及對製造塑料非常重要的乙烷的限制。

上述人士表示，有關框架的細節仍在制定中。白宮拒絕置評，而中國政府則希望在未來的談判中保持對這些關鍵產品供應的控制。

據知情人士透露，在倫敦會談期間，中國同意立即批准美國公司的稀土許可證申請，等待美國總統川普和中國領導人習近平對貿易框架的簽字。該人士表示，申請最快可在兩國領導人正式簽署上月日內瓦會議制定的框架後一周內獲得批准；在中國批准這些申請後，美國將放棄反制措施，包括對噴氣發動機和乙烷的出口管制。

川普總統11日表示，與中國恢復貿易停火的協議已經完成，但還需得到他本人和習近平的最終批准。特朗普在其Truth Social平台上發佈消息稱：「完整的磁鐵，以及任何必要的稀土，都將由中國直接提供，」但他沒有透露中方承諾的更多細節。

稀土 習近平 川普

上一則

若中美經貿磋商順利 華爾街日報：川普最早9月訪中

下一則

一洲焦點／馬斯克道歉、川敗給習不敢說、洛城之亂

延伸閱讀

若中美經貿磋商順利 華爾街日報：川普最早9月訪中

若中美經貿磋商順利 華爾街日報：川普最早9月訪中
哈薩克公布習近平下周到訪 中國外交部：將及時公布消息

哈薩克公布習近平下周到訪 中國外交部：將及時公布消息
川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土

川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土
習近平通話南韓總統李在明 同意受邀11月APEC會面

習近平通話南韓總統李在明 同意受邀11月APEC會面

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路
最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日
ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪