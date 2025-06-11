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反川示威擴散 才剛用催淚瓦斯、胡椒彈 德州州長超前部署國民兵

編譯周辰陽／即時報導
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德州州長艾伯特3月20日在川普總統簽署關閉聯邦教育部行政命令的儀式上豎起大拇指。資料照片。（路透）
德州州長艾伯特3月20日在川普總統簽署關閉聯邦教育部行政命令的儀式上豎起大拇指。資料照片。（路透）

德州多地預定於本周舉行抗議活動，州長艾伯特（Greg Abbott）10日表示，德州國民兵將在事先部署到各地。

CNN引述聯播台KSAT報導，南德州多個團體預計將於11日和14日舉行反移民及海關執法局（ICE）的抗議活動，其中包括聖安東尼奧將於14日舉行的「拒絕國王」（No Kings）示威。而在艾伯特宣布派遣國民兵的前一天，當局才在奧斯汀的州議會大廈使用催淚瓦斯和胡椒彈驅散示威者。

共和黨籍的艾伯特在「X」發文指出：「德州國民兵將部署至全州各地，以確保和平與秩序。」他強調：「和平抗議是合法的，傷害他人或破壞財產則是違法行為，將面臨逮捕。」

艾伯特表示，德州國民兵「將運用一切手段與策略，協助執法部門維持秩序。」

根據衛報轉述，聖安東尼奧警方發言人表示，該州國民兵部隊已提前派駐該市，為本周預計舉行的抗議活動作準備，但目前尚無關於其部署細節的進一步資訊。艾伯特的發言人馬哈勒里斯（Andrew Mahaleris）則在晚間表示，士兵們「在計劃舉行大規模示威活動的地區待命」，以備必要時出動。

BBC北美特派記者指出，保守派主導的德州「似乎決心展現出與洛杉磯局勢發展形成鮮明對比的作法」。

德州 國民兵 共和黨

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