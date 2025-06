反川示威擴散 才剛用催淚瓦斯、胡椒彈 德州州長超前部署國民兵

德州 多地預定於本周舉行抗議活動,州長艾伯特(Greg Abbott)10日表示,德州國民兵 將在事先部署到各地。

CNN引述聯播台KSAT報導,南德州多個團體預計將於11日和14日舉行反移民及海關執法局(ICE)的抗議活動,其中包括聖安東尼奧將於14日舉行的「拒絕國王」(No Kings)示威。而在艾伯特宣布派遣國民兵的前一天,當局才在奧斯汀的州議會大廈使用催淚瓦斯和胡椒彈驅散示威者。

共和黨 籍的艾伯特在「X」發文指出:「德州國民兵將部署至全州各地,以確保和平與秩序。」他強調:「和平抗議是合法的,傷害他人或破壞財產則是違法行為,將面臨逮捕。」

艾伯特表示,德州國民兵「將運用一切手段與策略,協助執法部門維持秩序。」

Texas National Guard will be deployed to locations across the state to ensure peace & order.



Peaceful protest is legal.



Harming a person or property is illegal & will lead to arrest.@TexasGuard will use every tool & strategy to help law enforcement maintain order. https://t.co/rS8b5zgE3T