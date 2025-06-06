22歲中生原訂秋季入讀哈佛碩士 考慮改去牛津

川普政府撤銷中國學生簽證，愈來愈多中國留學生反思是否值得留在美國。大學示意圖．非新聞相關圖。(歐新社)

國務院5月底宣布將撤銷中國學生簽證 ，同時加強對中國及香港申請人的審查，讓全美數以十萬計中國留學生 對學業前途感到不確定，當中尤以有意就讀哈佛大學的中國學生壓力更大。

衛報報導，川普 總統在4日簽署公告，任何持有F、M或J簽證的哈佛大學新生都不能入境，同時指示國務卿魯比歐，考慮撤銷符合公告標準下哈佛在校生現有簽證。川普在公告中特別點名哈佛與中國關係千絲萬縷，存在國家安全問題。

在這樣情況下，愈來愈多中國留學生以及有意到美國留學的中國學生，反思是否值得到美國留學。

化名傑瑞 (Jerry) 的22歲中國留學生，目前在洛杉磯加州大學就讀應用數學，原已獲得哈佛大學錄取，今秋就讀健康數據科學碩士課程，由於不能確定是否如期進入哈佛，現正考慮到英國牛津大學攻讀博士學位課程。

他批評川普政府全方位針對中國學生，是徹頭徹尾的歧視，只會迫使中國學生去其他地方。

另一位化名史蒂文(Steven)的俄勒岡大學中國博士生表示，他已在美國生活了十年，但十年來美國對中國學生的吸引力不斷下降，

他的兼職工作是幫助中國學生申請大學，很清楚現在想來美留學的人持續下降，他們更青睞新加坡及香港，這些國家及地區，在文化上與中國更相似，更重要的是美國「不再那麼友善了」。其中香港科技大學表示，已至少收到兩個從哈佛轉來的學生。

中國頂尖學生的流失，不僅對美國高等教育機構的財政造成沉重打擊，更重要的是失去高端人才。

華府智庫昆西國家事務研究所(Quincy Institute)的中國科技政策專家西蒙(Denis Simon)指出，禁止中國學生和學者進入美國，川普政府是扼殺了高端人才進入大學、企業及研究機構，結果是損害美國的競爭力。