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白宮前國安顧問：期待川普能及時看穿普亭

記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）4日表示，中國近年來在台海頻繁軍演，在台海創造出新的常態；麥馬斯特也說，中國企圖削弱台灣自我防衛的意願，認為國民黨在立法院減少國防採購預算有部分是受到中國的影響。(記者陳熙文／攝影)
白宮前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）4日表示，中國近年來在台海頻繁軍演，在台海創造出新的常態；麥馬斯特也說，中國企圖削弱台灣自我防衛的意願，認為國民黨在立法院減少國防採購預算有部分是受到中國的影響。(記者陳熙文／攝影)

白宮前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）4日表示，中國近年來在台海頻繁軍演，在台海創造出新的常態；麥馬斯特也說，中國企圖削弱台灣自我防衛的意願，認為國民黨在立法院減少國防採購預算有部分是受到中國的影響。他也期待川普總統能夠及時看穿普亭

麥馬斯特4日出席由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展。

針對台海情勢，麥馬斯特同意中國在台海舉行的軍事演習已漸漸演變成「練習」，並指出，過去中國發動軍演是非常嚴重的事情，現在卻頻繁發生，認為中國已經創造出新常態，讓台灣對其挑釁行為感到麻木。

麥馬斯特也說，中國企圖削弱台灣自我防衛的意願，認為國民黨在立法院減少國防採購預算有部分是受到中國「影響力運動」（influence campaign）的影響，呼籲美國應該鞏固台灣自我防衛的意願。

不過，麥馬斯特也提到，美國對台軍售面臨延遲，美國必須強化工業生產能力。

針對南韓大選選出新任總統李在明，麥馬斯特指出，李在明曾稱駐韓美軍為「占領軍」，認為「這是個問題」，也擔憂南韓政府未來對北韓的態度可能與美國產生分歧，也憂心南韓和日本的關係出現變化。

在俄烏戰爭的部分，麥馬斯特認為，烏克蘭近期利用無人機向俄羅斯發動突襲，再度向俄國總統普亭展示他無法繼續持續這場戰爭，指俄國不但面臨勞動力短缺，油價下跌也對俄國形成壓力，俄國正為戰爭投入大量成本。

麥馬斯特認為，烏克蘭必須讓俄國失去信心，說服普亭打不贏這場戰爭，才有可能讓俄烏之間停火，並讓烏克蘭取得可以接受的停戰條件，否則普亭不會停手。

麥馬斯特也期待川普總統能夠及時看穿普亭，極大化對俄國施加的壓力，也呼籲美國應該持續支持烏克蘭，給予低利率的長期貸款；麥馬斯特認為，美國與歐洲國家共同分擔、支持烏克蘭符合美國的國家利益。

俄國 普亭 烏克蘭

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