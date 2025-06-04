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川普再與普亭通話：他強烈表示將回應烏克蘭攻擊

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）。（美聯社）
美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）。（美聯社）

美國總統川普4日表示，他與俄羅斯總統普亭通話，川普指出，兩人雖然有很好的對話，但未能立即為俄烏戰爭帶來和平；川普也指出，普亭表示，他必須對烏克蘭近期的無人機攻擊做出反擊。

烏克蘭日前發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機。

川普4日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他4日與普亭通話約1小時15分鐘，兩人談到烏克蘭對俄國飛機的攻擊，以及其他兩國互相攻擊的行動；川普說，他與普亭有非常好的對話，但未能導向立即的和平；川普並指出，普亭在通話中非常強烈地表示，他將對烏克蘭的攻擊做出回應。

川普說，他與普亭也討論到伊朗的議題；川普說，伊朗決定核武的時間將盡，必須盡快做出決定；川普表示，他也向普亭表示，伊朗不能擁有核武，川普相信兩人對此達成共識。

川普指出，普亭在通話中建議，指普亭將參與和伊朗的討論，協助這件事盡快落幕；川普說，他認為伊朗正在拖延時間，美國必須在非常短的時間內獲得具體的答案。

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