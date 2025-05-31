被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關

川普總統被問到能否給法國總統馬克宏婚姻建議。（歐新社）

川普 總統透露，在法國總統馬克宏 遭妻子布莉姬·馬克宏（Brigitte Macron）推臉的畫面曝光後，他已跟馬克宏談過話。

這段畫面在馬克宏夫婦飛抵越南河內時，被全球媒體捕捉到。當時法國總統專機停在停機坪上，只見布莉姬伸出雙手將馬克宏的臉往後推，由於機門敞開，從飛機下方視角一覽無遺。

福斯新聞（Fox News）記者杜西（Peter Doocy）周五問川普，對於馬克宏被目擊挨老婆打，他有沒有提供身為國際領袖的婚姻建議，川普微笑著說：「要確定門是關上的。」

此言一出，白宮橢圓辦公室內笑聲四起。當時川普正在為政府效率部（DOGE）負責人馬斯克 舉行歡送記者會。

「我和他談過了，」川普補充說，「他沒事，他們沒事。他們兩個都是很好的人。我不清楚發生了什麼…」川普語帶謹慎地說，「但我很了解他，他們沒事的。」

此時馬斯克接話說：「我這邊也來了一記小黑眼圈，」這位全球首富臉上的瘀傷在周五時清晰可見。

馬斯克稍後向記者解釋了傷勢來源：「我只是在跟小X玩鬧，」他說。「我跟他說，來呀，打我一下。」

「結果他真的揍了，」馬斯克說，「事實證明，就算是五歲小孩打你臉…。」

馬克宏夫妻的「推臉」事件發生在周日晚間，當馬克宏出現在機艙門口時，布莉姬的手臂突然從旁伸出，推了他的臉。一臉驚愕的馬克宏轉身後，發現已被外頭的人看光光，連忙滿臉堆笑揮手致意。

馬克宏挨妻子一記的畫面迅速登上全球頭條，迫使馬克宏否認夫妻倆有任何問題，此後，這對夫婦在國事訪問期間展現得格外親密。