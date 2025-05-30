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假休兵真管制？美中貿易成「供應鏈戰爭」他預言最終局面

中央社台北30日電
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美中關稅戰暫時休兵。圖為加州奧克蘭港停泊的貨櫃輪。(路透)
美中關稅戰暫時休兵。圖為加州奧克蘭港停泊的貨櫃輪。(路透)

紐約時報報導，雖然美中同意關稅戰休兵90天，但雙方仍然以關鍵產品的出口管制作為相互攻擊的武器，這可能對貿易和全球供應鏈造成更嚴重的破壞。

報導說，美中經貿高層5月12日在瑞士會談後發表聯合聲明，同意關稅戰休兵90天，並設立高級別工作組推進貿易談判，但雙方仍然以關鍵產品的出口管制作為武器。

美方在發表聯合聲明的隔天，宣布全球人工智慧（AI）業者若使用華為的昇騰晶片，將違反美國規定；此限制措施是美國針對華為一連串打擊中的最新一次。

美國商務部表示，這些AI晶片是基於違規獲取的美國技術而製造。華為否認此說法。

另外，近日美國下令暫停向中國商用飛機C919供應所需的美製半導體及部分航空設備；美方的舉措意味著中國政府擺脫依賴波音和空中巴士的長期目標遇挫。

C919飛機嚴重依賴歐美零部件，其位於上海的龐大機庫和設計實驗室網絡，主要負責將外國企業生產的零部件安裝到國產機身。

美國總統川普4月2日宣布對中國及多國商品加徵高額關稅後兩天，中方對部分稀土相關物項及磁鐵實施出口管制。全球近90%的稀土金屬（包括磁鐵）產自中國。

雖然中國近日向部分對歐美出口稀土磁鐵的企業發放出口許可證，但企業高管警告，若中國不全面恢復稀土金屬出口，未來數週歐美將有更多工廠被迫關閉。

稀土被用於民用及軍事領域。中國商務部宣稱，對具有明顯軍民兩用屬性的物項，實施出口管制是國際通行做法，並不將稀土的出口管制定性為貿易反制。

報導指出，美中兩國使用出口管制的手段越來越多，已演變為供應鏈戰爭，切斷了對方龐大產業運行所需的關鍵部件供應。當前的關鍵問題，是雙方的出口管制措施還將持續多久。

報導引述曾任美國財政部官員的亞當斯（Chris Adams）說：「若一方或雙方高估自身籌碼，並試圖向對方證明這一點，都將導致雙輸局面。」

稀土 華為 關稅

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