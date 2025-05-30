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撤銷簽證？中國學生：川普好像照習近平劇本做事

免學費、給補助…各國名校爭搶川普打壓的頂尖人才

編譯任君翔／綜合外電
美國總統川普對美國學術機構及外籍生的一系列打壓措施，讓世界各地的大學紛紛展開行動，準備接收受影響的美國頂大學生或準學生。 歐新社
美國總統川普對美國學術機構及外籍生的一系列打壓措施，讓世界各地的大學紛紛展開行動，準備接收受影響的美國頂大學生或準學生。 歐新社

美國總統川普對美國學術機構及國際學生的一系列打壓措施，反而給了世界各地其他大學大好機會，紛紛展開行動，準備接收受影響的美國頂級大學學生或準學生。這些學校瞄準頂尖人才，並期望從美國學術機構高達數十億美元的收入中分一杯羹。

路透報導，在日本排名頂尖的大阪大學，祭出學費豁免及研究補助，並對有意轉學或轉任的美國學術機構中的研究人員及學生，提供行程安排。京都大學及東京大學，也在考慮類似方案。香港政府也指示大學，要設法吸引來自美國的頂尖人才。

日本目標在未來10年間，將外籍生人數由目前的33.7萬人，提高至40萬人。

對世界大學進行排名的倫敦公司Quacquarelli Symonds（QS）執行長特納（Jessica Turner）說，世界其他頂尖大學，正嘗試招攬對赴美留學感到不確定的學生。德國、法國及愛爾蘭成為歐洲深具吸引力的替代選項；在亞太區域，紐西蘭、新加坡、香港、南韓、日本及中國也愈加受到矚目。

中國學生在川普此次制裁中被特別針對，美國國務卿盧比歐28日矢言要「大舉」取消其簽證。有超過27.5萬的中國留學生在美國大學註冊，提供高校一筆主要收入來源，也為美國科技公司帶來重要的人才補給。根據美國商務部數據，國際學生（其中54%來自印度與中國）在2023年對美國經濟的貢獻超過500億美元。

推廣英國學術機構的組織Universities UK表示，可能赴美留學的學生中，申請英國大學的人數增加了。但這是否將轉化為更多註冊人數，現在還言之過早。

QS公司表示，造訪其「求學美國」線上指引的人數，在去年下降了17.6%，而其中單是來自印度的造訪人數，就下降了超過50%。

特納說：「一般而言，可計算的註冊人數影響會在6-18個月內浮現。然而，聲譽層面的影響將會持續更久，尤其是當簽證的不確定性及工作權利的變化，影響人們對風險與回報的認知時。」此種聲譽層次的風險，及隨之而來的人才流失，對美國學研機構的損害，可能更甚於因學生離開而造成的立即性經濟影響。

日本 香港 簽證

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