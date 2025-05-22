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曾憂被捕不敢回美 如今孫宇晨成川普座上賓

編譯廖振堯／即時報導
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中國加密貨幣創業家孫宇晨，以「川普迷因幣」第一大持有人的身分，出席川普幣晚宴。(路透資料照)
中國加密貨幣創業家孫宇晨，以「川普迷因幣」第一大持有人的身分，出席川普幣晚宴。(路透資料照)

34歲的孫宇晨(Justin Sun)創辦加密貨幣公司「波場」(Tron)，同名的區塊鏈網路一直是犯罪集團轉移黑錢的熱門管道，孫宇晨也因此受到美國當局密切關注，他擔心被捕而多年未入境美國。川普總統上任後卻是不同光景，如今孫宇晨不僅為最大的川普迷因幣(memecoin)「$TRUMP」持有者，還能參與川普22日舉行的晚宴。

華爾街日報報導，在幣圈數周來的猜測下，孫宇晨20日發文證實他是川普幣最大的持有者，持有超過143萬顆、現價值約2300萬元，讓他躋身於川普私人貴賓招待會的25位投資者之列。21日，他上傳一段進入白宮建築群的影片，並提到他曾在太空公司藍源(Blue Origin)總部參觀，稱「等不及想飛了」；他曾花2800萬元買下藍源2021年首次載人航天飛行的座位，但因受到美國司法部調查而不敢入境美國，錯過了上太空的寶貴機會。

川普父子去年9月發起加密貨幣項目「世界自由財務」(World Liberty Financial)，孫宇晨的命運正是在投資該項目7500萬元後發生轉折，他不僅被任命為該項目的顧問，他領導的加密貨幣交易所HTX也是首個上架「世界自由財務」新穩定幣「USD1」的平台；之後他開始購買川普幣。

這讓孫宇晨有機會直接與川普家人見面，如去年12月比特幣中東和北非峰會(Bitcoin MENA 2024)時，在貴賓室與幣安(Binance)創始人趙長鵬一起跟川普次子艾瑞克(Eric Trump)碰頭。本月稍早，孫宇晨與艾瑞克以及「世界自由財務」聯合創始人、川普外交特使威科夫(Steve Witkoff)之子扎克(Zach Witkoff)，在杜拜一次會議上長談。

與執法部門合作的加密貨幣分析公司TRM Labs指出，截至去年超過一半的非法加密貨幣活動(約260億元)都經由Tron網路。美國證券交易委員會(SEC)2023年指控孫宇晨以欺詐手段操縱Tron的平台幣「TRX」，但是證交會今年2月向法院請求暫停訴訟。

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