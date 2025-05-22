我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費

這原因 他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

籲美系統性反擊中國 克魯茲：應效仿冷戰時期對付中國

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。記者陳熙文／攝影
美國共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。記者陳熙文／攝影

共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）22日表示，中國正向美國發動一場長期的戰鬥，美國若想打贏這場戰鬥，就必須效仿冷戰時期對付蘇聯的方式。

克魯茲並表示，綏靖政策反而會導向戰爭，認為美國應該要「以實力謀和平」，並支持美國保持清晰（clarity）的立場。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）22日舉行「美中在中東的競爭」會議，邀請克魯茲發表談話並座談。

克魯茲認為，中國無疑對美國來說是最重要的戰略、地緣政治的長期威脅，並認為中國正在發動一場千年戰爭；克魯茲也說，中國基本上對全球來說也是一個威脅，必須一個地域一個地域來面對。

針對中國在非洲擴張勢力，克魯茲說，中國向其他國家提供免費的金錢，並認為「一帶一路」的政策確實很有吸引力，因為中國等於拿幾十億美元砸向這些國家，但實際上中國的行為就像毒販一樣。

克魯茲表示，中國會走進一個國家，提供建設基礎建設的協助，卻不是雇用他國的勞工，反倒引進中國的勞工，最後不只建設的品質不佳，還讓國家陷入債務陷阱之中，因為中國想要得到控制權。

克魯茲認為，中國無處不在，在中東、亞洲、中南美洲、巴拿馬運河，乃至於歐洲，都依循這樣的做法，指中國非常系統性地在發動一場長期戰鬥。

為此，克魯茲說，美國也應該有系統性地反擊來打敗中國，並認為美國應該效仿當年冷戰時期對付蘇聯的方法；克魯茲認為，中國沒有發明新的做法，中國就是當年蘇聯的翻版，但不同的是，中國具有更強大的經濟引擎，讓他們變得更加危險。

克魯茲表示，美國除了排除和中國正式開戰以外，必須動用所有的工具，對抗中國的宣傳、間諜、竊取智慧財產權和人權傷害等。

克魯茲表示，從川普第一任和第二任的表現來看，他不認為川普是孤立主義者，但克魯茲也同意說，美國不該陷入不必要的戰爭當中；克魯茲說，他相信「以實力謀和平」（peace through strength），只要美國夠強大，就不會有敵人會想要給你搗亂。

克魯茲認為，綏靖政策和示弱是有煽動性的，會讓敵人變得勇敢、導向戰爭，指敵人只會因為對後果感到恐懼，才會選擇安分守己；克魯茲並表示，美國雷根政府當年冷戰時期對蘇聯保持戰略清晰的立場，那是非常有威力的，認為美國現在也需要那樣的清晰。

克魯茲 川普 一帶一路

上一則

G7領袖峰會6/15在加拿大登場 川普將出席

下一則

鮑爾安了 最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

延伸閱讀

2名以色列使館人員遭槍殺 美司法部指控嫌犯謀殺罪

2名以色列使館人員遭槍殺 美司法部指控嫌犯謀殺罪
韓媒：台灣重要性增 駐韓美軍縮減恐危及韓美同盟

韓媒：台灣重要性增 駐韓美軍縮減恐危及韓美同盟
長榮航空 擴充美國到台灣航線

長榮航空 擴充美國到台灣航線
美國自由亞洲電台：中國多地爆發討薪潮

美國自由亞洲電台：中國多地爆發討薪潮

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」
19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

19歲大學生賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…