CNN：川普是強人 但非無所不能

川普在阿聯首都阿布達比登上空軍一號，並對媒體擺出手勢。路透

美國有線電視新聞網（CNN）16日分析，美國總統的權力到底有多大，將決定川普 在國內與全球引發的對抗程度。然而，近日的情況顯示雖然川普擁有巨大的行政權力，並利用憲法賦予廣泛自由來決定外交政策，卻無法控制每一件事。

川普讓許多國內對手感到畏懼，也不乏有敵意的外國領導人願意動願意動用自身強大的權力來測試他。例如，中國大陸領導人習近平拒絕屈服在川普145%關稅 之下，迫使川普在貿易戰中有所克制。由於嚴峻的經濟苦果即將臨到，讓美國領導人決定將關稅降至30%。

CNN說，這讓許多領導人學到教訓：當美國開始因川普行為感受到痛苦時，總統就會退縮，而這種看法將削弱其在貿易上取得重大勝利的能力。

在許多不歡迎川普的西方民主國家中，領導人也利用對抗川普獲得政治權力。加拿大新任總理卡尼就是操作反川普來贏得最近大選。

川普能輕易決定地球每件事結果的想法，也被美國的另一位對手俄國總統普亭所削弱；川普近乎命令烏克蘭總統澤倫斯基出席在土耳其舉行的俄烏和平談判，澤倫斯基卻沒有出席，等於冷落華府為和平付出的努力。

CNN指出，即使擁有總統大權，握有全世界最強大的軍隊，結合自身的人格特質，川普不是第一位發現無法輕易改變敵人盤算的美國總統。外國與非國家行為者依據其對自身利益的認知來採取行動，而不會屈服於美國總統的權力之下。

在國內，川普正有效運用其權力行使恐嚇；其對起訴他的法律事務所簽署制裁行政命令，削弱白宮 記者團隊的力量，還利用總統權力攻擊哈佛大學，並引發更多法庭鬥爭。

但在其他領域中，現實逼迫川普向後退。儘管擁有不受拘束的權力來課徵關稅，川普卻無法控制其影響。美國零售業巨擘沃爾瑪公司15日警告，「更高的關稅將導致更高的物價」。

這對白宮而言實屬危險的真相。

對於其他警告關稅政策將為消費者帶來直接損失的企業，美官員則嚴厲抨擊。亞馬遜網站擬列出新進口關稅造成的成本，儘管從未付諸實行，白宮發言人李威特卻指責亞馬遜「敵對與政治行為」，卻凸顯白宮明白輿論的強烈反彈可能破壞川普利用總統權力重塑經濟的做法。

川普新任期凸顯儘管法院在限制總統權力上仍有相當分量，但對一位不受約束總統的制衡能力，往往流於事後補救。政府效率部（DOGE）對聯邦政府與官僚機構大幅削減，雖然法院介入讓許多命令暫停或撤銷，但各機構早已元氣大傷。

在首個任期中，川普就經常展現出其相信自己幾乎擁有絕對的權力。隨著美國最高法院在2024年大選前裁定總統在「官方行為」上擁有廣泛豁免權後，錯誤的認知更為根深蒂固。

川普在第二任則徹底清除所有可能反對他擴權的官員，對現代總統影響力實施最全面的解讀。其中一項是針對移民動用「國家緊急狀態」，國會中的共和黨卻未行使憲法權力加以制衡，部分原因是因為川普對基層選民仍有驚人號召力。

CNN指出，川普只是延續過去幾十年來的趨勢，國會因嚴重政治分歧無法有效履行職責，導致歷任總統愈來愈依靠行政命令施政，包括民主黨的拜登與歐巴馬都曾因國會無能為力而動用行政權。但川普卻將這樣的做法推向極端。