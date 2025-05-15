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美總統罕見造訪清真寺 川普脫下鞋 讚嘆伊斯蘭文化

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統（左）在阿布達比王儲哈立德陪同下參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）
川普總統（左）在阿布達比王儲哈立德陪同下參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）

川普（Donald Trump）總統15日脫下皮鞋，進入阿拉伯聯合大公國最大的清真寺參觀，成為罕見造訪海外穆斯林禮拜場所的現任美國總統。

影片來源：YouTube@TheNationalUAEchannel

川普穿著襪子進入謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque），以示尊重，他對隨行記者說：「這地方太美了，這是一個令人讚嘆的文化。」

阿布達比王儲哈立德（Khaled bin Mohamed Al Nahyan）等人陪同川普參觀這座華麗的白色大理石建築；他最近與迪士尼簽署協議，計畫在附近的亞斯島開發一座主題樂園。

川普總統（右二）與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohammed bin Zay...
川普總統（右二）與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan，右）等人一同參觀謝赫扎耶德大清真寺。（美聯社）

川普此次訪問中東三國的第三站於15日展開，他自豪表示，這次造訪是清真寺首次為訪客全天閉館，「這是為了向美國致敬，比起為我個人，意義更為重大。我們把這份榮譽獻給國家，這是一種了不起的致敬。」

歷任美國總統中，僅有少數曾造訪清真寺，海外拜訪的例子更少。柯林頓（Bill Clinton）1998年參觀了塞內加爾的大清真寺；拜登（Donald Trump）則在2016年擔任副總統期間，造訪謝赫扎耶德大清真寺。

川普總統（左）參觀謝赫扎耶德大清真寺，與該寺主任尤瑟夫・奧拜德利（Yousif ...
川普總統（左）參觀謝赫扎耶德大清真寺，與該寺主任尤瑟夫・奧拜德利（Yousif Al Obaidli，右）交談。（美聯社）

在美國境內，艾森豪（Dwight D. Eisenhower）於1957年成為首位造訪清真寺的總統，當時他在距白宮不到兩哩的華盛頓伊斯蘭中心開幕典禮上發表演說；甘迺迪（John F. Kennedy）於1960年競選總統期間，在匹茲堡的敘利亞清真寺演講；小布希（George W. Bush）在2001年九一一恐襲發生六天後，於華盛頓伊斯蘭中心發表談話；歐巴馬（Barack Obama）則在2016年造訪巴爾的摩伊斯蘭協會。

川普去年在關鍵搖擺州獲得部分穆斯林領袖的支持，尤其是密西根州，當地穆斯林領袖對拜登未能結束以色列與哈瑪斯在加薩地帶的戰爭感到不滿。

今年3月，川普在伊斯蘭齋戒月期間於白宮舉辦了一場開齋晚宴。

此次為川普第二任期的首次長程外訪，沙烏地阿拉伯、卡達和阿聯酋的王室皆盛情接待，不僅派出戰鬥機編隊護送空軍一號，並安排高規格的迎接儀式向美國總統致上敬意。

川普總統（右二）脫下鞋子，只穿著襪子參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）
川普總統（右二）脫下鞋子，只穿著襪子參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）

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