我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

川普籲烏同意會談 澤倫斯基：會在土耳其等普亭

美伊結束第4輪核談判 濃縮鈾僵局未開 但同意續談

中央社馬斯開特11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗和美國今天結束在阿曼的核子談判，儘管在濃縮鈾這項公開僵局上沒有明顯突破，不過雙方證實計畫展開進一步談判。(歐新社)
伊朗和美國今天結束在阿曼的核子談判，儘管在濃縮鈾這項公開僵局上沒有明顯突破，不過雙方證實計畫展開進一步談判。(歐新社)

伊朗和美國今天結束在阿曼的核子談判，儘管在濃縮鈾這項公開僵局上沒有明顯突破，不過雙方證實計畫展開進一步談判。

法新社報導，雙方於近一個月前啟動這項談判後，這是第4輪，也是自從華府2018年於總統川普首度執政期間退出指標性的伊朗核子協議以來，兩個敵對國家進行的最高階官方接觸。

雙方都表示前3輪談判已有進展。伊朗今天指出，會議「艱難但是有幫助」；一名高階美國官員則表示華府「受到鼓舞」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在X平台發文稱，談判有助於「更理解彼此立場，以及找出合理且務實的方法來處理分歧」。

貝卡伊稍早表示，談判人員將會力促美國放寬制裁。

不願意具名的上述美國官員指出，華府「受到今天的成果鼓舞，期待我們的下一場會議，那將於不久的將來展開」。

貝卡伊表示，「下一輪將由阿曼進行協調並且宣布」、「第5輪談判將於雙方向其領導層請示之後召開」。

根據該名美方官員，今天的談判「以直接和非直接方式進行，歷時超過3小時」、「達成繼續往前推進的共識」。

率團對美談判的伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）於會後重申伊朗「必須維持」其濃縮鈾立場，強調「在此一議題上沒有妥協的空間」。

伊朗 華府 川普

上一則

貝森特：與中國談判取得重大進展 細節周一公布

延伸閱讀

川普中東行 海灣國家鉅額投資 盼緩和加薩惡劣局勢

川普中東行 海灣國家鉅額投資 盼緩和加薩惡劣局勢
川普中東行前 美國伊朗11日傳進行第4輪核子談判

川普中東行前 美國伊朗11日傳進行第4輪核子談判
認可諾永信公安經驗 陳倩雯力挺

認可諾永信公安經驗 陳倩雯力挺
沉默、震驚甚至痛哭 信眾湧梵蒂岡聖伯多祿廣場哀悼教宗方濟各

沉默、震驚甚至痛哭 信眾湧梵蒂岡聖伯多祿廣場哀悼教宗方濟各

熱門新聞

加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
美國總統川普。（美聯社）

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

2025-05-08 21:43
川普代表團在瑞士與多國進行會談。(路透)

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

2025-05-10 20:24
美國聯邦上訴法院5日駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。(路透)

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

2025-05-06 14:03

超人氣

更多 >
赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由
川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商
婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆

婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆
除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查