印度提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議

印度已提議把與美國的關稅差距從目前的近13%降至4%以下，期能使川普總統免除對印度調升關稅。路透

消息人士說，印度 已提議把與美國的關稅 差距從目前的近13%降至4%以下，意味著兩國所有產品的平均關稅差距將減少9個百分點，期能使川普總統免除對印度調升「當前和潛在」的關稅。

美國是印度最大的貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額約1,290億美元。目前印度對美國享有貿易順差，金額為457億美元。上月川普宣布暫停對全球貿易夥伴徵收對等關稅90天，包括對印度徵收的26%關稅在內，並利用這段期間與包括印度在內的其他國家談判貿易協議。

川普8日宣布與英國達成首樁「突破性協議」。這項協議降低了英國對美國商品的平均關稅，但保留了華府 對英國商品徵收的10%基本關稅，這可能成為華府與其他貿易夥伴貿易談判的範本。

路透引述印度政府官員報導，繼英國之後，印度和日本是接下來兩個即將與美國達成協議的國家。 但印度希望完全免除出口關稅的期望，與美英達成的協議相矛盾。官員表示，為使協議對華府更具吸引力，印度已提出放寬對幾種高價值美國出口產品的出口管制，包括飛機及其零件、豪華車和電動車、電信設備等。

印度官員說，為達成此目標，新德里已提議將正在談判中第一階段協議的60%產品關稅降至零。官員並表示，印度已對近90%美國進口商品提供優惠待遇，包括降低關稅。除關稅外，印度還要求美國在人工智慧、電信、生技、製藥和半導體等關鍵技術領域給予其與英國、澳洲和日本等美國盟友的同等待遇。

印度官員說，印度代表團可能在本月稍後訪問美國，以推動談判進程。他還表示，印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）也可能訪美。