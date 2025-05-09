我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對中國關稅大降？川普：課80%似乎很合理

新教宗當選消息傳回母校 賓州這所大學全校震驚

印度提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議

編譯林聰毅／綜合外電
印度已提議把與美國的關稅差距從目前的近13%降至4%以下，期能使川普總統免除對印度調升關稅。路透
印度已提議把與美國的關稅差距從目前的近13%降至4%以下，期能使川普總統免除對印度調升關稅。路透

消息人士說，印度已提議把與美國的關稅差距從目前的近13%降至4%以下，意味著兩國所有產品的平均關稅差距將減少9個百分點，期能使川普總統免除對印度調升「當前和潛在」的關稅。

美國是印度最大的貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額約1,290億美元。目前印度對美國享有貿易順差，金額為457億美元。上月川普宣布暫停對全球貿易夥伴徵收對等關稅90天，包括對印度徵收的26%關稅在內，並利用這段期間與包括印度在內的其他國家談判貿易協議。

川普8日宣布與英國達成首樁「突破性協議」。這項協議降低了英國對美國商品的平均關稅，但保留了華府對英國商品徵收的10%基本關稅，這可能成為華府與其他貿易夥伴貿易談判的範本。

路透引述印度政府官員報導，繼英國之後，印度和日本是接下來兩個即將與美國達成協議的國家。 但印度希望完全免除出口關稅的期望，與美英達成的協議相矛盾。官員表示，為使協議對華府更具吸引力，印度已提出放寬對幾種高價值美國出口產品的出口管制，包括飛機及其零件、豪華車和電動車、電信設備等。

印度官員說，為達成此目標，新德里已提議將正在談判中第一階段協議的60%產品關稅降至零。官員並表示，印度已對近90%美國進口商品提供優惠待遇，包括降低關稅。除關稅外，印度還要求美國在人工智慧、電信、生技、製藥和半導體等關鍵技術領域給予其與英國、澳洲和日本等美國盟友的同等待遇。

印度官員說，印度代表團可能在本月稍後訪問美國，以推動談判進程。他還表示，印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）也可能訪美。

印度 關稅 華府

上一則

地緣經濟學成必讀新顯學 川普2.0時代求存自保5點須知

延伸閱讀

對中國關稅大降？川普一大早發聲：課80%似乎很合理

對中國關稅大降？川普一大早發聲：課80%似乎很合理
川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股

川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股
對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效

對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效
又改變主意了？川普傳考慮提高富人稅率

又改變主意了？川普傳考慮提高富人稅率

熱門新聞

總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
美國聯邦上訴法院5日駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。(路透)

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

2025-05-06 14:03

超人氣

更多 >
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作
富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外

富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外
比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克「這件事」