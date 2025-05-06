卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

加拿大 總理卡尼 (Mark Carney)6日近中午抵達白宮會晤川普 (Donald Trump)總統，兩人並於正式會談開始前先在橢圓形辦公室與記者們見面，卡尼說，加拿大永遠不會成為美國第51州，「加拿大是非賣品，永遠不會出售」，而川普回了三個字：「Never say never(別把話說死)」。

兩人的共同亮相顯得溫和友善，川普說，他非常尊重卡尼，而且無論發生什麼事，美加兩國的友誼都會長存；卡尼雖然語氣堅定，也沒有將場面激化。

然而，在川普重提加拿大應成為美國的一部分，且說美國不想買加拿大的汽車跟鋼鐵後，卡尼的臉色沉了下來。

卡尼說，加拿大是不會出售給美國的，「正如我們所知在房地產行業中，有些房產是不會出售的。」

「別把話說死，」川普說，「我曾經做過很多人們認為不可能達到的事，這些事最後都成真了。」

川普表示，美加兩國明年將重新商談北美貿易協定(USMCA)，卡尼也同意該協議的部分內容「必須改變」。 加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

影片來源：YouTube@ABC News