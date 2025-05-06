呼應COVID實驗室外洩論 川普下令限制病毒研究

美國總統川普5日在華府白宮橢圓形辦公室簽署一系列與醫療保健相關的行政命令。歐新社

美國總統川普 5日下令對一種生物研究形式實施新限制，他的政府認為這種研究形式在中國實驗室外洩而引發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 。

法新社報導，根據川普5日在白宮簽署的行政命令，美國將停止資助某些國家所謂的「功能增益」（gain-of-function）實驗，即強化病原體特性的實驗。

美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在社群平台X寫道：「不存在絕不外洩的實驗室，（新措施）將防止未來發生不慎外洩事件危及人類。」

國家衛生研究院（NIH）院長巴塔查雅（Jay Bhattacharya）說：「任何從事這種研究的國家都會讓自己的人民和全世界陷入危險，一如我們在COVID疫情期間所見。」

川普長期主張SARS-CoV-2病毒來自中國武漢病毒研究所 從事功能增益研究後外洩的論點。另一種論點是病毒在武漢一個生鮮市場從野生動物身上自然傳染給人類。

美國政府網站Covid.gov先前把重點放在提倡疫苗和篩檢相關資訊，如今致力凸顯傾向實驗室外洩論的論述。

聯邦調查局（FBI）、能源部和最近的中央情報局（CIA）等多個美國政府機關現在都傾向實驗室外洩論。其他一些情報機關則傾向自然傳染。

美國國家衛生研究院在2010年代透過非營利「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）資助武漢研究所的蝙蝠冠狀病毒研究。川普在第一次執政期間於2020年刪除資助，但拜登政府後來恢復了一部分。

更複雜的是，前首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）堅稱武漢的研究不符合聯邦政府定義的功能增益，但有些病毒學者和美國官員質疑這種說法。

川普的命令還將中國列為「受關注國家」之一，亦即不應支持這類國家從事這些研究。

川普的命令也企圖在缺乏足夠監督的國家終止資助其他類型的生命科學研究，大幅增加可能受影響的外國研究種類。

川普政府正大舉重塑美國科學和衛生政策，包括大規模開除政府科學家和大刪研究經費。