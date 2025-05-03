誰接任國家安全顧問？傳米勒為熱門人選

白宮副幕僚長米勒。(路透)

Axios新聞網站2日引述五名知情人士，指川普 總統的國土安全顧問、副幕僚長米勒（Stephen Miller）目前在白宮 內部，被視為接任國家安全顧問的熱門人選。

米勒是整治無證移民政策的強力推手，也是在川普底下服務最久、最受信任的幕僚之一。

在川普1日解除沃茲（Mike Waltz）國安顧問職務，並提名他出任聯合國大使後，米勒的名字隨即浮出。

國務卿魯比歐 （Marco Rubio）目前暫代國安顧問職責，但知情人士表示，魯比歐忙於掌管國務院，已分身乏術。

Axios報導，有白宮消息人士說，米勒讓國土安全會議（HSC）「運作得如同一部精密的時鐘」，而且「即使人手遠少於國家安全會議（NSC），效率卻遠勝於後者」。

還有白宮官員表示，魯比歐和米勒在移民政策上密切合作，這兩人也許是個完美組合。

另一名內部人士說：「考量到他與魯比歐合作得相當良好，許多人認為他是讓國安顧問一職回歸幕僚層級、向白宮幕僚長負責的最佳人選，而非過去那種過度膨脹的內閣職位。」

第四名消息來源則表示，米勒在1日已表達對此職位的興趣，不過Axios尚無法聯繫上米勒本人以確認此事。

不過，第五名消息人士說，如果該國安顧問一職無法讓米勒繼續專注在他最掛心的移民政策，他或許不會接受此職。

目前尚不清楚川普會讓魯比歐兼任國安顧問多久，但有一位政府高層表示，如果米勒想要這個職位，「很難想像川普會拒絕他。」

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