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美司令：中國升高軍事活動對台演練 情勢快速沸騰

中央社華盛頓3日專電
美國印太司令帕帕羅。(美聯社)
美國印太司令帕帕羅。(美聯社)

美國印太司令帕帕羅表示，他上任以來，中國解放軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練「各種軍事行動」，情勢「快速沸騰」。若目前爆發台海衝突，美國將能擊敗中國，但隨著中國快速擴張軍力，美國面臨的挑戰日益嚴峻。

帕帕羅（Samuel Paparo）就任美軍印太地區最高軍事指揮官1年之際，「金融時報」（Financial Times）今天報導，帕帕羅昨天於智庫馬侃研究所（McCain Institute）在美國亞利桑納州主辦的塞多納論壇（Sedona Forum）上表示，「以我們現有軍力來看，若目前發生衝突，美國將能取得勝利」。

他強調，美軍的水下作戰能力方面比中國更具關鍵優勢，在太空及反太空資產武器方面也更勝一籌。但他示警，中國在建造包括軍艦在內的武器系統方面，速度遠超美國。

帕帕羅表示，中國1年可生產2艘潛艦，美國在同一時間內僅能建造1.4艘。中國每年建造6艘作戰艦艇，美國則是1.8艘。

在帕帕羅發出上述警告之際，共軍持續擴大在台灣周邊的軍事演習規模。

前美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）去年受訪時曾指控，中國採行「溫水煮青蛙」戰略，其軍事活動愈來愈危險，導致區域局勢更加緊張。

帕帕羅也說，自他上任以來，解放軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練「各種軍事行動」。他說，「你聽過『溫水煮青蛙』的比喻…現在則是快速沸騰（rapid boil）」。

他指出，共軍演練範圍包括奪取台灣離島地區、實施海上封鎖，或直接攻擊本島的準備，「過去1年來，這些演習深度及廣度變化的速度呈現非線性變化，讓我夜不能寐」。

不僅如此，帕帕羅說，解放軍在太平洋其他地區的行動也更加活躍。今年2月，解放軍軍艦在澳洲東南方海域進行實彈演習後，接著首次繞行澳洲。

談及阿基里諾離任前給他的交接建議，帕帕羅表示，對方告訴他，在他3年的任期內，有可能遇到美軍因台灣而和中國對戰的情況。

根據美國情資，中國國家主席習近平已要求共軍具備在2027年攻台的能力，但同時強調，這並不代表中國計劃在該年度採取行動。

帕帕羅說，「那不是行動期限，而是備戰期限」。中國是否會採取軍事行動，最終將取決於多個不同因素，包括自身軍事準備程度、針對台灣是否能反制入侵行動的判斷，以及「盟友協助台灣的能力、意願及可能性」。

據報導，被問及美國民眾是否會支持軍事協防台灣時，帕帕羅表示，美國歷來在受到威脅，或認為其利益受影響而值得捍衛時，都會採取行動，「歷史的教訓是，人們總說美國絕不會介入戰爭，但歷史紀錄並非如此」。

解放軍 共軍 澳洲

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