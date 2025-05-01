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沃茲離開國安團隊 民主黨批炒錯了人：該走的是「他」

編譯廖振堯／即時報導
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據了解，沃茲(左)已離開國家安全委員會，民主黨表示該被炒的是國防部長赫塞斯(右)。(歐新社資料照)
據了解，沃茲(左)已離開國家安全委員會，民主黨表示該被炒的是國防部長赫塞斯(右)。(歐新社資料照)

福斯新聞(Fox News)消息來源證實，誤將外人加進國安團隊群組的白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)和部分工作人員已離開國家安全委員會。民主黨迅速評論此事，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)1日下午表示該被炒的是國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)；與此同時，國防部督察長已開始調查赫塞斯分享軍事情資給親戚和私人律師一事。

據報導，舒默稱川普政府應該解雇但人選錯了，「他們應該解雇赫塞斯，考慮到他的背景、他對女性的態度，以及他缺乏經驗，也從未展現出管理組織的能力，每個人都知道他不適合國防部。」

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示沃茲應該下台，但也同意舒默的觀點。「川普政府是有史以來最無能的政府，尤其是在國防和國家安全機構方面。赫塞斯是有史以來最不合格的國防部長，他必須下台。如果他沒有尊嚴辭職，川普就應該解雇他。現在國家安全顧問已經下台了。他是第一個離開的人，肯定不會是最後一個。」

維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)則引用已故共和黨籍參議員馬侃(John McCain)的話，形容「蜈蚣身上還有更多鞋子可以脫掉」。亞利桑納州參議員凱利(Ｍark Kelly)也說赫塞斯該負起責任，認為整件事最令人不安的部分並非意外地把一名記者加到群組裡，而是分享有關空襲的極敏感資訊，將飛行員置於危險之中。

除了沃茲，副國安顧問黃之瀚(Alex Wong)也將下台。然而沃茲下台僅數小時後，川普便發文、「很高興地宣布」提名沃茲出任駐聯合國大使。

據報赫塞斯除了在官員群組分享作戰計畫，還在其他Signal群組中與家人分享。國防部代理督察長史特賓斯(Stephen Stebbins)上個月宣布開始調查赫塞斯討論討論美國在葉門空襲的首個群聊門，據一位國會助理和另位知情人士透露，調查範圍已擴大到赫塞斯的其他聊天紀錄。

赫塞斯 川普

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