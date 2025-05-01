從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學

馬斯克談與川普相處的人生哲學。（路透）

華盛頓郵報1日報導，科技富豪（Elon Musk）30日與媒體談到掌理政府效率部（DOGE）以及跟川普 總統相處的體驗，從哈根達斯冰淇淋（Häagen-Dazs）談到以佛陀自我比喻的人生哲學。

馬斯克 30日下午在白宮 羅斯福廳（Roosevelt Room）與媒體見面並接受詢問一個多小時，回顧川普上台百日的各種親身經歷及感受。他說，過去100天裡常常睡在白宮的林肯臥室（Lincoln Bedroom），還吃掉一整桶焦糖口味的哈根達斯冰淇淋。

被問到淡出政府效率部之後將由誰接棒時，馬斯克回答：「佛教需要佛陀嗎？佛陀去世之後，佛教不是更得更加強大了嗎？」

談到政府效率部的成立，他說：「我們竟然成立DOGE，真的很搞笑。這種荒誕感覺不就像是詭異的模擬世界嗎？政府效率部曾經只是個迷因幣(memecoin)而已。」

他說：「我們怎麼走到這一步呢？不覺得這很荒唐嗎？」

馬斯克多次以宗教信仰的熱忱描述政府效率部，他說：「DOGE是一種生活方式，就像佛教（DOGE is a way of life. Like Buddhis）。」

馬斯克說，自己正在推動的改革，與前總統柯林頓（Bill Clinton）、前副總統高爾（Al Gore）曾經推出的計畫，有著高度類似。他指出：「我們基本上是1990年代的民主黨人，被人瞬間移動（teleported）到2025年來。」

政府效率部面臨許多訴訟，馬斯克遭到利益衝突、不當對待聯邦員工等質疑。馬斯克說：「事情變得滿激烈的。實際上，這就像是一家新創公司（start-up）。」

談到川普，馬斯克說，跟川普是好朋友（good friends），兩人常常一起搭乘空軍一號（Air Force One）與海軍陸戰隊一號（Marine One），有時川普會問「嗨，你要不要留下來過夜」，「我就回答說『好啊』」。

馬斯克說，林肯臥室是川普主動提供，並非自己開口要求，川普帶著在白宮裡參觀，介紹房間歷史，然後就說可以住在林肯臥室。

他說，川普會在深夜時分來電，告知「記得去廚房拿些冰淇淋」。馬斯克表示，真的到廚房拿了冰淇淋，還把整桶吃光。

馬斯克笑道：「這真的太酷了，不要告訴小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。」他說：「冰淇淋太好吃了，我吃完整桶，一個晚上胖了三磅。」

馬斯克不願透露在白宮住過幾晚，僅說住了「不只一次」。

馬斯克說，今後將逐漸減少在華府的停留時間。

他表示，視每周狀況不同，在華府工作的感受「有六成到七成是有樂趣的」，然而不斷遭受抨擊則不有趣，「看到車子被燒，也不有趣」。