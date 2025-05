從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學

馬斯克談與川普相處的人生哲學。(路透)

華盛頓郵報1日報導,科技富豪(Elon Musk)30日與媒體談到掌理政府效率部(DOGE)以及跟川普 總統相處的體驗,從哈根達斯冰淇淋(Häagen-Dazs)談到以佛陀自我比喻的人生哲學。

馬斯克 30日下午在白宮 羅斯福廳(Roosevelt Room)與媒體見面並接受詢問一個多小時,回顧川普上台百日的各種親身經歷及感受。他說,過去100天裡常常睡在白宮的林肯臥室(Lincoln Bedroom),還吃掉一整桶焦糖口味的哈根達斯冰淇淋。

被問到淡出政府效率部之後將由誰接棒時,馬斯克回答:「佛教需要佛陀嗎?佛陀去世之後,佛教不是更得更加強大了嗎?」

談到政府效率部的成立,他說:「我們竟然成立DOGE,真的很搞笑。這種荒誕感覺不就像是詭異的模擬世界嗎?政府效率部曾經只是個迷因幣(memecoin)而已。」

他說:「我們怎麼走到這一步呢?不覺得這很荒唐嗎?」

馬斯克多次以宗教信仰的熱忱描述政府效率部,他說:「DOGE是一種生活方式,就像佛教(DOGE is a way of life. Like Buddhis)。」

馬斯克說,自己正在推動的改革,與前總統柯林頓(Bill Clinton)、前副總統高爾(Al Gore)曾經推出的計畫,有著高度類似。他指出:「我們基本上是1990年代的民主黨人,被人瞬間移動(teleported)到2025年來。」

政府效率部面臨許多訴訟,馬斯克遭到利益衝突、不當對待聯邦員工等質疑。馬斯克說:「事情變得滿激烈的。實際上,這就像是一家新創公司(start-up)。」

談到川普,馬斯克說,跟川普是好朋友(good friends),兩人常常一起搭乘空軍一號(Air Force One)與海軍陸戰隊一號(Marine One),有時川普會問「嗨,你要不要留下來過夜」,「我就回答說『好啊』」。

馬斯克說,林肯臥室是川普主動提供,並非自己開口要求,川普帶著在白宮裡參觀,介紹房間歷史,然後就說可以住在林肯臥室。

他說,川普會在深夜時分來電,告知「記得去廚房拿些冰淇淋」。馬斯克表示,真的到廚房拿了冰淇淋,還把整桶吃光。

馬斯克笑道:「這真的太酷了,不要告訴小羅勃.甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。」他說:「冰淇淋太好吃了,我吃完整桶,一個晚上胖了三磅。」

馬斯克不願透露在白宮住過幾晚,僅說住了「不只一次」。

馬斯克說,今後將逐漸減少在華府的停留時間。

他表示,視每周狀況不同,在華府工作的感受「有六成到七成是有樂趣的」,然而不斷遭受抨擊則不有趣,「看到車子被燒,也不有趣」。