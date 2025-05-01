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川普等不及波音打造新空軍一號 拿卡達政府座機改裝

記者顏伶如／即時報導
川普搭上空軍一號。(路透)
川普搭上空軍一號。(路透)

華爾街日報(WSJ)1日報導，川普總統對於波音公司(Boeing)遲遲未能完成新空軍一號(Air Force One)感到沮喪，委託位於佛羅里達州的軍事承包商L3Harris，在年底之前對卡達政府使用過的一架波音747豪華客機完成改裝，暫時充當總統專機。

由於供應、工程、製造等層面陸續出現問題，波音負責打造新空軍一號的計畫延宕數年，耗資數十億。報導指出，雖然計畫繼續進行，但由於進度嚴重落後，川普恐怕卸任之前都無法使用新空軍一號。

消息人士說，位於佛州墨爾本(Melbourne)的L3Harris公司，獲聯邦政府委託翻修卡達政府曾經使用的一架波音747豪華客機，為飛機加裝特殊配備，符合總統專機規格。

知情人士說，川普希望改裝最快能在今秋完成，經常詢問工程進度。波音公司執行長4月18日曾到白宮橢圓形辦公室與川普開會。

川普第一任內完成兩架總統專機的發包計畫以取代老舊專機。波音取得規模39億元的合約，一度傳出新空軍一號2024年便將完工，但追加數十億預算之後迄今未能完成。

消息人士說，今年1月川普就職典禮之前，負責總統航空出行的白宮軍事辦公室(White House Military Office，WHMO)與空軍資深將領曾經討論取消波音的新空軍一號承包案。某些川普白宮官員甚至討論是否要對波音公司提告。

目前空軍一號VC-25A是由波音747改裝，從老布希總統(George H.W. Bush)任內使用迄今，經常需要大規模維修，導致總統海外航程的選項受到限縮。

報導指出，2024年11月大選期間，波音公司代表對聯邦官員表示，新空軍一號恐怕還要再過10年才能交機，也就是2035年左右。

前總統拜登任內，空軍部長肯德爾(Frank Kendall)打算取消波音的新空軍一號包案。

肯德爾本周接受華爾街日報訪問時表示，當時空軍對於改與歐洲飛機製造商空中巴士(Airbus)合作抱持開放態度，也考慮改用雙引擎座機而不是四引擎的747飛機。

波音 川普 白宮

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