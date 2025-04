百日執政專訪與記者起爭執 川普：你為什麼不同意我？

美國總統川普。(路透)

美國總統川普 執政百日接受美國廣播公司(ABC)專訪,川普與ABC記者大起爭執;川普並在訪問中,指控卜瑞可・賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)是黑幫組織MS-13的成員,眼看記者不願苟同,川普還說,「你為什麼不能就說同意?」

川普執政滿百日,近日接受各大媒體的訪問;川普30日接受ABC的專訪,面對記者尖銳提問,川普明顯表現出不開心。

對於記者詢問美中關稅 戰,認為很多民眾感覺到這不是他們想要,川普則回答說,這是他們想要的(they did sign up for it);川普說,這就是他當初競選時承諾的,指美國因貿易失衡失去很多錢,長期被其他國家剝削,這沒有辦法持續下去。

記者接著詢問關稅是否會引起物價上漲,美國民眾是否該預期艱苦的時刻到來?川普說,他不這麼認為,反倒認為美好的時刻在眼前,並重申,自從他上台後,美國包括汽油、生活用品等價格已經下降,「當價格這樣降低,你不會有通膨。」

記者則說,不是現在,從電子商品、衣服到建築房子,關稅將會造成未來價格走高,記者也提到美國向中國開徵145%的關稅,形同施行禁運;川普先是回答說,這是中國應得的,並認為記者無法預測價格是不是會上漲,也不知道中國會不會真的把高關稅吃下來;記者則說,這是數學。

記者質疑說,全民擔憂關稅,川普對民眾的回應是,一切都會沒事嗎?川普說,一切都會沒事的,並表示,他做出了困難的決定,否則美國會內爆;川普並反問,為什麼記者不提拜登政府有過史上最嚴重的通膨問題?

記者也質疑川普的移民政策,認為非法移民 被遣返,應該循程序辦理聽證會;川普則反問說,當拜登政府讓這些非法移民進入美國的時候,他們也有辦理聽證會嗎?

記者回答說,美國依法在遣返非法移民之前,應該辦理聽證會;川普說,他要詢問律師的意見,但認為若想驅逐這些非法移民,就要快點行動,不可能有時間審判2100萬名非法移民;記者則回答說,「法律就是法律。」

記者又提到,川普政府誤將艾卜瑞可・賈西亞遣返回薩爾瓦多,政府也承認這是個錯誤;川普說,政府的律師當初不應該說這是個錯誤,並指控艾卜瑞可・賈西亞是MS-13黑幫組織成員,還是家暴犯。

不過,記者說,他沒有說艾卜瑞可・賈西亞是好人,但最高法院命令把他帶回來,這攸關法治,認為川普一通電話,就能遵循法院的命令,把艾卜瑞可・賈西亞帶回美國;川普回答說,如果艾卜瑞可・賈西亞是記者口中的紳士,他就會這麼做,並表示,這不是他可以做的決定,也指出他會依法行事;記者則說,最高法院決定法律是什麼。

川普也指控艾卜瑞可・賈西亞的手指關節上刺有MS-13黑幫的刺青,記者則說,那是修圖過的照片;川普說,「你要我拿出照片來給以看嗎」;記者說,「我看過這照片了,我們尊重彼此想法不同」;川普則說,「他明明有MS刺青在手上,這就是為什麼民眾不再相信新聞,因為都是假新聞」,並表示,你為什麼不能就同意他有刺青?

記者也問川普,是否相信俄羅斯總統普亭?川普說,「我連你都不相信」,並認為記者詢問假題目,不肯承認艾卜瑞可・賈西亞的手上有刺青;川普最後也說,ABC是最糟糕的假新聞之一。