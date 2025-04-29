我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遼寧飯店火警22死3傷 驚動習近平做出指示

川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

眾院挺川要角格林：共和黨若不兌現減稅承諾期中選舉將敗

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬治亞州聯邦眾議員格林。(歐新社)
喬治亞州聯邦眾議員格林。(歐新社)

眾院挺川要角、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在社群媒體發文提出警告說，共和黨若因內部分歧無法兌現川普總統競選期間的減稅承諾，2016年期中選舉恐將失敗。

格林28日在社群媒體X發文寫道，川普競選承諾包括小費、加班費以及社安金免稅，如果共和黨沒能兌現「期中選舉將會大敗」。她附上自己先前的網路即時民調截圖，內容寫道某些保守派共和黨眾議員正在反抗川普減稅承諾，詢問網友如果沒有兌現減稅承諾，2016年期中選舉是否還願意投給共和黨，統計顯示84%網友回答「不願意」，16%網友回答「願意」。

新聞周刊(Newsweek)29日分析，川普第一任執政期間，共和黨雖然全面執政，但在國會推出重大法案時，仍要經過一番掙扎才能過關，如今黨內人士擔心歷史可能重演。

眾院共和黨團正在草擬的包裹法案是以川普政策為基礎，項目包括稅務、移民、能源，其中減稅政策將延續川普第一任內的2017年減稅法案。

報導指出，共和黨普遍支持川普競選期間提出的減稅核心理念，但某些共和黨員對包裹法案對政府整體預算可能造成影響表示憂慮，根據估計，減稅措施將讓國債在未來十年增加5兆；共和黨內部對於立法策略也有不同意見，例如是否拆成兩項法案處理，先通過移民與能源法案，然後才推出減稅法案，還是把所有項目納入包裹法案裡。

目前共和黨、民主黨在眾議院席次為220席對213席，在參議院為53席比47席，共和黨必須行動一致才能法案過關。

共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)3月間對路透表示，支持讓減稅變成永久化，也願意討論減稅細節，「可是我不同意讓國債上限再增4兆或5兆」。

白宮高層官員以及共和黨國會黨團領袖均表示，希望在7月4日之前讓減稅法案通過。

報導指出，由於共和黨內部持續辯論法案架構、如何平衡政府收支，目前看來可能不容易達成立法時程表的目標。

共和黨 川普 期中選舉

上一則

前社安局長：DOGE措施恐讓社安金制度在川普任內瓦解

延伸閱讀

曾因應金融危機、英國脫歐 加總理卡尼勝選將迎戰川普關稅

曾因應金融危機、英國脫歐 加總理卡尼勝選將迎戰川普關稅
川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」
川普誇耀「投資美國」政績 找黃仁勳等CEO赴白宮高調背書

川普誇耀「投資美國」政績 找黃仁勳等CEO赴白宮高調背書
川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06
總統川普。（美聯社）

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

2025-04-25 10:36

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害