眾院挺川要角格林：共和黨若不兌現減稅承諾期中選舉將敗

喬治亞州聯邦眾議員格林。(歐新社)

眾院挺川要角、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在社群媒體發文提出警告說，共和黨 若因內部分歧無法兌現川普 總統競選期間的減稅承諾，2016年期中選舉 恐將失敗。

格林28日在社群媒體X發文寫道，川普競選承諾包括小費、加班費以及社安金免稅，如果共和黨沒能兌現「期中選舉將會大敗」。她附上自己先前的網路即時民調截圖，內容寫道某些保守派共和黨眾議員正在反抗川普減稅承諾，詢問網友如果沒有兌現減稅承諾，2016年期中選舉是否還願意投給共和黨，統計顯示84%網友回答「不願意」，16%網友回答「願意」。

新聞周刊(Newsweek)29日分析，川普第一任執政期間，共和黨雖然全面執政，但在國會推出重大法案時，仍要經過一番掙扎才能過關，如今黨內人士擔心歷史可能重演。

眾院共和黨團正在草擬的包裹法案是以川普政策為基礎，項目包括稅務、移民、能源，其中減稅政策將延續川普第一任內的2017年減稅法案。

報導指出，共和黨普遍支持川普競選期間提出的減稅核心理念，但某些共和黨員對包裹法案對政府整體預算可能造成影響表示憂慮，根據估計，減稅措施將讓國債在未來十年增加5兆；共和黨內部對於立法策略也有不同意見，例如是否拆成兩項法案處理，先通過移民與能源法案，然後才推出減稅法案，還是把所有項目納入包裹法案裡。

目前共和黨、民主黨在眾議院席次為220席對213席，在參議院為53席比47席，共和黨必須行動一致才能法案過關。

共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)3月間對路透表示，支持讓減稅變成永久化，也願意討論減稅細節，「可是我不同意讓國債上限再增4兆或5兆」。

白宮高層官員以及共和黨國會黨團領袖均表示，希望在7月4日之前讓減稅法案通過。

報導指出，由於共和黨內部持續辯論法案架構、如何平衡政府收支，目前看來可能不容易達成立法時程表的目標。