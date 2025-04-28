反對干預校政 十所精英大學擬聯手抗川普

哈佛大學因遭凍結聯邦經費把川普政府告上法院 ，法官28日安排7月21日進行口頭辯論。(美聯社)

在哈佛大學 對川普 政府打響反抗第一槍後，全美大約十家精英大學的領導人，已形成一個非正式組織對抗川普政府。

華爾街日報引述消息人士指出，這十家學府包括常春藤盟校及享有盛名的私立研究型大學，主要位於民主黨州，但報導未指出具體學校校名。

自川普政府先後透過凍結研究經費等手段，向哥倫比亞大學、哈佛大學等高校施壓，要求作出全面變革後，不少大學認為這是對大學學術自由及獨立性的攻擊，大學的高層開始討論如何應對，而討論的勢頭愈來愈具戰略性，並形成一個非正式的團體。

該團體由大學最高級別的人物組成，包括個別大學的董事及校長。他們保持密切聯繫，討論在與川普政府的談判中不能跨越的紅線，同時制定如何應對川普政府提出的不同要求。

據悉，他們一致畫定的其中一條紅線是學術的獨立性，包括招生、招募以及教學內容和教學方式的自主權。

知情人士透露，這個團體的目標是避免遭「各個擊破」，即一所大學與川普政府達成和解協議，從而使其他學校面臨壓力依隨，因此團結起來聯合應對。據悉團體內有人指出，他們其中有大學已經存在了 300 年，而川普上任才三 個月。

一位熟悉該團體的人士透露，預計該團體的成員將會擴大，而現有的成員認為自己是「抵抗的中心」。

川普政府是透過新設打擊反猶太主義特別工作組向大學施壓，一直擔心各大學會聯合起來抵制，因為要面對統一戰線的談判會更加困難。過去兩個月，工作組已至少警告一家大學的領導層，不要與其他學校聯合抵制工作組的要求。

白宮尚未回應有關報導。

美國教育理事會主席米切爾 (Ted Mitchell)表示知道有這個團體並感到高興，認為有助大學了解及應付川普政府對校園的影響。

有些人指這個團體的出現，代表著一種獨立而安靜的努力，可能比最近一些學術界的公開抵抗更有力。