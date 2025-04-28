短短100天 川普把美國經濟從世界稱羨帶到危機邊緣

川普種種激進政策之下，美國經濟從世界羡慕推向危機邊緣、加劇民眾恐慌。(美聯社)

川普 得以再次入主白宮的部分原因，是選民相信他能帶來第一任期時新冠疫情前的經濟狀況。然而川普上任總統的首100日到來，卻將美國經濟從世界羡慕推向危機邊緣、加劇民眾恐慌，股市表現更危及美國作為金融避風港的聲譽。

有線電視新聞網(CNN)報導，在川普種種激進政策之下，股市已蒸發數兆元、航空公司紛紛削減航班；頂級公司也紛紛下調年度預測、一些零售商因關稅 而放棄在美國銷售中製商品。國際貨幣基金組織(IMF)下調了美國經濟成長預期；聯準會(Fed)表示一些企業已停止招聘；沃爾瑪執行長警告，川普的政策將在夏季前導致供應鏈中斷。4月消費者信心跌至1952年以來第四低，這是經濟可能陷入衰退的警訊。

即使川普關稅政策成功，他的策略幾乎必然意味著全美物價上漲。川普受時代雜誌採訪時表示，「如果明年對外國進口商品徵收20%、30%或50%的關稅」，他會視其為全面勝利；即使這意味著高物價，川普堅稱他將通過大規模減稅法案來抵銷，儘管該法案在國會進展緩慢。

這也將是1970年代以來，美國股市在總統上任首個百日表現最糟糕的一次。CFRA Research數據顯示，自1月20日川普宣誓就職至4月25日收盤，史坦普500指數累計下跌7.9%，是自前總統尼克森(Richard Nixon)第二任期開始以來，第二糟糕的首個百日。史坦普500已抹去了自去年11月大選後的所有漲幅，今年4月在川普宣布對等關稅後更出現兩天就暴跌10%的慘況，並一度進入熊市區域。

川普反覆無常的行事方式更使情況雪上加霜，任意徵收、暫停和調整關稅，製造巨幅不確定性，也使得企業難以應對、其他國家疲於談判。此外川普自傲的脾氣讓他自認更有資格掌舵經濟，如他總是攻擊聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)、要求大幅降息，儘管許多專家警告這可能會推高通膨，而通膨已因他的關稅措施而預計上升。