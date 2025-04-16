共和黨里民大會 僅少數國會議員敢面對選民

喬治亞州聯邦眾議員格林15日晚間出席里民大會。歐新社

有線電視新聞網(CNN)16日報導，共和黨 國會議員在15日晚間舉行的里民大會(town hall meetings)當中，遭到憤憤不平的選民質問，尤此可見川普 總統政策引起某些民眾反彈，也可看出共和黨國會議員對川普依然高度服從。

任期「八連霸」的愛阿華州 聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)在里民大會上，多次被選民要求必須勇於拒絕川普，抗拒行政部門施壓。一名男子對葛拉斯理發問：「我們想知道你，還有國會，應該對獨裁者發揮制衡，但你們都做了些什麼？」

喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)15日晚間出席的里民大會對於議程早有嚴格安排，不接受選民當面提問，只能書面提問。其中一道問題是，為何支持馬斯克(Elon Musk)與政府效率部(DOGE)砍白卡、社會安全局辦公室與圖書館。身為眾院挺川派大將的格林回答：「很不幸的，你被新聞報導給洗腦了。」

報導指出，國會議員在華府休假兩周期間返回家鄉選區，某些共和黨國會議員接受黨團領袖建議，避免參加與選民面對面接觸的里民大會。不過，葛拉斯理、格林15日晚間都現身公開活動。

格林在里民大會發言時，開場便說這場活動並不是造勢大會，而是里民會議，並且播放影片說明如何降低政府浪費。不過，回答選民書面提問時，格林發言數度被台下民眾打斷，某些抗議人士則被警察帶離場外。

葛拉斯理對於選民抱怨大多沒有反駁，只有聆聽。談到關稅，葛拉斯理坦承，愛阿華州農民可能承受某些痛苦，特別是生產穀類的農民。

葛拉斯理承諾說，若有砍社安金的任何提議都將出面擋下，但他也說，對於領取俗稱糧食券的「 營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)身體健全成年人，應該訂定工作要求。