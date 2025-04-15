哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普 政府要求配合改革的首例，包括普林斯頓大學(Princeton University)、麻省理工學院 (MIT)、加州理工學院(California Institute of Technology)等大學，14日則參加訴訟一同抵抗川普政府。

新聞周刊(Newsweek)15日報導，布朗大學(Brown University)、普林斯頓大學、麻省理工學院、加州理工學院、伊利諾大學(University of Illinois)以及多所大學董事會14日聯合向麻州聯邦區域法院對聯邦能源部 提告，請求法官立即擋下川普政府減少研究經費的政策。

能源部11日宣布，今後將對研究經費的間接贊助比例做出限縮，訂定15%上限，如此一來每年可省4億多元聯邦預算，也能讓聯邦政府花費維持更多公開透明，提高效率。能源部說，各個大學或學院獲得聯邦間接補助的對象，聯邦資金占整體研究經費超過30%。

聯邦官員上周要求哈佛大學在招生及聘用過程推動「擇優改革」(merit-based reform)、若有外國學生違反規定必須通報政府等。哈佛校長加伯(Alan Garber)14日發表校內聲明說，川普政府要求並不合法，拒絕配合。14日稍晚，美聯社報導，哈佛的22億補助遭聯邦政府凍結，6000萬聯邦合約喊停。

布朗大學等學校在訴狀中說，能源部規定的聯邦間接補助15%上限，對於學校來說窒礙難行，已經進行數年甚至數十年的重要研究計畫無法維持，例如先進核子研發計畫、網路安全科技、用來診斷或治療癌症的新型放射藥物、偏鄉地區電網系統升級等。

訴狀指出，能源部新規將導致大學裁員、縮減訓練計畫，美國大學科學研究將受到重創，美國在科學研究與創新領域的全球龍頭地位岌岌可危。