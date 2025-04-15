我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳北京下令航空公司停止波音客機後續交付

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例，包括普林斯頓大學(Princeton University)、麻省理工學院(MIT)、加州理工學院(California Institute of Technology)等大學，14日則參加訴訟一同抵抗川普政府。

新聞周刊(Newsweek)15日報導，布朗大學(Brown University)、普林斯頓大學、麻省理工學院、加州理工學院、伊利諾大學(University of Illinois)以及多所大學董事會14日聯合向麻州聯邦區域法院對聯邦能源部提告，請求法官立即擋下川普政府減少研究經費的政策。

能源部11日宣布，今後將對研究經費的間接贊助比例做出限縮，訂定15%上限，如此一來每年可省4億多元聯邦預算，也能讓聯邦政府花費維持更多公開透明，提高效率。能源部說，各個大學或學院獲得聯邦間接補助的對象，聯邦資金占整體研究經費超過30%。

聯邦官員上周要求哈佛大學在招生及聘用過程推動「擇優改革」(merit-based reform)、若有外國學生違反規定必須通報政府等。哈佛校長加伯(Alan Garber)14日發表校內聲明說，川普政府要求並不合法，拒絕配合。14日稍晚，美聯社報導，哈佛的22億補助遭聯邦政府凍結，6000萬聯邦合約喊停。

布朗大學等學校在訴狀中說，能源部規定的聯邦間接補助15%上限，對於學校來說窒礙難行，已經進行數年甚至數十年的重要研究計畫無法維持，例如先進核子研發計畫、網路安全科技、用來診斷或治療癌症的新型放射藥物、偏鄉地區電網系統升級等。

訴狀指出，能源部新規將導致大學裁員、縮減訓練計畫，美國大學科學研究將受到重創，美國在科學研究與創新領域的全球龍頭地位岌岌可危。

能源部 川普 麻省理工學院

上一則

鋪路新關稅 川普政府啟動270天半導體與藥品進口調查

延伸閱讀

鋪路新關稅 川普政府啟動270天半導體與藥品進口調查

鋪路新關稅 川普政府啟動270天半導體與藥品進口調查
川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍

川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍
無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會

無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會
關稅戰 聯邦1日已展開晶片、藥物國安調查

關稅戰 聯邦1日已展開晶片、藥物國安調查

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨加碼對中國關稅至125%。圖為加州洛杉磯一家布料商店，店員表示，該店95%的布料來自中國。(歐新社)

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

2025-04-09 21:47

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅

繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅