全美規模最大私人監獄公司 成川普上台後企業贏家之一

全美規模最大的私人監獄及懲教設施管理公司Geo Group。路透

紐約時報14日報導，全美規模最大的私人監獄及懲教設施管理公司Geo Group，生產科技裝置成為移民 機關追蹤、逮捕無證客 的最新利器，Geo Group因此成為川普總統二度執政以來的最大企業贏家之一。

報導指出，原本在故鄉擔任警察的一名宏都拉斯男子，2022年非法入境美國之後落腳路易斯安納州，被移民機關要求必須透過政府規定的手機應用程式接受監控，每周至少一次從應用程式上傳自拍照，確認身分以及所在地點。雖然隱私曝光，卻能避免不必住進拘留中心，還拿到工作證。

今年2月，這名宏都拉斯無證客收到訊息通知，指示找移民官報到，以便完成監控應用程式軟體更新，但抵達現場卻被守株待兔的聯邦幹員戴上手銬當場逮捕，被送往拘留中心，直到現在仍未獲釋。倡議團體MediaJustice計畫主任岡薩雷茲(Jacinta González)正協助家屬救人。

報導指出，這名宏國無證客使用的監控應用程式便是Geo Group的產品。企業總部位於佛羅里達州波卡瑞通(Boca Raton)的Geo Group，過去十年一直是全國規模最大的私人監獄經營業者，旗下產品包括具有監控功能的腳鐐、智慧型手錶以及各種追蹤應用程式，如今成為聯邦政府 監控無證移民的工具。

根據國土安全部統計，川普就職最初50天裡，全國各地遭到逮捕的無證移民累計有3萬多人。

非政府組織「美國公誼服務委員會」(American Friends Service Committee，AFSC)律師羅德里格斯(Laura Rodriguez)指出，被逮捕的都是遭到監控的對象，「是非常容易下手的目標」。

報導指出，監控產品獲得移民機關使用，讓Geo Group成為川普上台之後的最大企業贏家之一，就在聯邦機關大量縮編的同時，Geo Group獲得多項關押無證客的聯邦新合約，國土安全部考慮與Geo Group延長去年簽訂的3億5000萬元合約，內容是追蹤目前人數約有18萬名對象的電子監控設施計畫。

共和黨國會議員與政府部門顧問都呼籲應該擴大無證移民監控計畫，包括加強地點追蹤、對於宵禁祭出更嚴格規定。

名稱為「拘留替代」(Alternatives to Detention)的追蹤計畫，允許面臨遣返的無證移民避免住進拘留中心，但必須透過監控設施隨時回覆訊息，確認所在地點，否則將面臨懲處。

但前任員工與政府官員指出，Geo Group服務價格昂貴、經常出現錯誤。無證客每次上傳自拍照確認身分，聯邦政府花費大約1元，但一年當中的自拍照上傳卻有數百萬次。無證客配戴具有追蹤功能的VeriWatch手錶，Geo Group向聯邦政府收取每人每日3元費用，如果手錶遺失則向聯邦政府收費380元，比蘋果公司的Apple Watch SE還貴。