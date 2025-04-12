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涉外人士：台美關稅談判過程順利 搶先機站穩腳步

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

美國伊朗重啟核談判 2018年以來最高層級磋商

中央社阿曼馬斯開特12日綜合外電報導
伊朗報紙頭版刊登伊朗外交部長阿拉奇和美國中東問題特使威科夫會面。(歐新社)
伊朗報紙頭版刊登伊朗外交部長阿拉奇和美國中東問題特使威科夫會面。(歐新社)

美國和伊朗今天在阿曼就德黑蘭的核計畫展開事關重大談判，為兩國自從2018年以來最高層級磋商。

美國總統川普要求伊朗就核協議展開談判，並警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動。

儘管美方呼籲進行面對面會談，伊朗外交部表示，雙方在阿曼首都馬斯開特（Muscat）透過中間人展開「間接」談判。

路透報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）指出，各自代表團分別進入不同會議室，將會透過阿曼外長傳達訊息。

法新社報導，從雙方在會談形式上存在的歧見，不難看出兩個長期敵對國家面臨的艱難任務。川普於2018年第一個總統任期內退出先前的核協議後，兩國現正試圖達成新協議。

伊朗代表團由外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）率領；川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）則率領美國代表團。

阿拉奇在伊朗國營電視台發布的影片中說道：「我們打算從平等立場上出發，達成公平且光榮的協議。」

魏科夫稍早告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal），「我們今天的立場」會從要求伊朗完全廢除核武計畫開始。

這項立場是川普身邊強硬派人士抱持的觀點，但是幾乎沒有人認為伊朗有可能接受。

伊朗 川普 華爾街

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