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美海關公告手機電腦等電子產品豁免對等關稅

罕見現任省長落馬 兩天前還主持會議 山西省長被查

暫時解套？美海關公告手機電腦等電子產品豁免對等關稅

編譯易起宇／綜合外電
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美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。(歐新社)
美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。(歐新社)

美國川普政府宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對等關稅之外，可望減輕消費者受到的價格衝擊，並使蘋果、三星等電子大廠受惠。

彭博資訊報導，美國海關及邊境保護局（CBP）11日晚間發布一項公告，將智慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理和記憶體晶片等產品，排除在川普對中國課徵的125%關稅和對幾乎全球課徵的10%基本關稅適用名單之外。

此外，這份排除清單也包含半導體生產設備，這對早先宣布加碼投資美國的台積電和其他晶片製造商而言十分重要。

不過，彭博報導指出，這項關稅免除有可能只是暫時性的。這項公告是源自於原始命令，是為了防止特定產業在對個別國家課徵關稅時被疊加課稅。這可能暗示著這些商品很快會被再另外課徵其他關稅，雖然可以篤定不會比現在中國面臨的還高。

其中一個可能再被課稅的項目是半導體，川普先前已屢次誓言要對其另外課徵關稅。川普目前的部門關稅都是訂在25%，但不清楚他對半導體的關稅會訂在多高，以及針對的產品為何。

以下為這次豁免對等關稅的產品海關編號清單：

--8471 自動資料處理機（電腦、伺服器、筆電等）及其單元

--8473.30 資料處理設備用零件（含儲存裝置、電源模組）

--8486 半導體製造專門設備（如光刻機、蝕刻機）

--8517.13.00 智慧型手機

--8517.62.00 數據傳輸設備（如路由器、基地台、Wifi裝置）

--8523.51.00 固態儲存裝置（如SSD、快閃記憶體）

--8524 錄音、錄影、資料儲存媒體

--8528.52.00 顯示器（液晶、OLED螢幕）

--8541.10.00 二極體

--8541.21.00 單一晶體矽太陽能電池

--8541.29.00 其他形式太陽能電池

--8541.30.00 光敏半導體器件（如LED）

--8541.49.10 III-V族半導體元件（如砷化鎵）

--8541.49.70 CMOS影像感測器（含手機相機模組）

--8541.49.80 感測器與感應裝置

--8541.49.95 其他半導體元件

--8541.51.00 半導體雷射器

--8541.59.00 其他雷射器

--8541.90.00 第8541項下產品的零件及配件

--8542 積體電路（含CPU、GPU、記憶體）

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