美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美國有線電視新聞網（CNN）分析，隨著美國總統川普 對一系列國家發起的貿易戰 ，如今目標已縮小至單一國家：中國；但中國恐因狂熱民族主義與強化自身地位等因素，不會在這場具歷史與劃時代意義的貿易戰中讓步。

報導分析，中國領導人習近平 是幾十年來最有權勢的領導人。其認為中國絕不會屈服於所謂的美國「單邊霸凌」，而他也在內部營造一種對抗的氛圍，掀起強烈民族主義情緒支持政府對美報復。這是習近平戰略的一部分。自川普前次執政，中方就已暗中籌備這場對決，如今已超過4年。

雖然北京長期都表示願意與華府對話，但川普快速升級的舉措，讓北京更確定美國並無談判誠意。報導引述觀察人士看法，中國不僅準備反擊，還打算透過川普發起的貿易戰來強化自身地位。

MERICS經濟分析師剛特（Jacob Gunter）表示，「習近平很早就明確表示，其預估中國將進入長期與美國及其盟友鬥爭的階段。中國必須為此作好準備，而他們的確大量準備。如今習近平已接受挑戰，且準備迎戰」。

數十年以來，中國一直是全球生產中心。川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。這等於向美國人加徵8600億美元的隱形稅。對中國而言，則是引發新一波工廠遷往其他國家的浪潮。

加州大學聖地牙哥分校21世紀中國中心主任史宗瀚（Victor Shih）說，關稅衝擊下「可能導致數百萬人失業」，中國也會面臨「破產潮」，美國對中出口也可能「幾乎歸零」；但「中國比美國政客更能忍受這樣局面」。

原因之一在於共黨領導人無須立刻面對選票或民調變化壓力。「疫情期間他們封鎖整個經濟，造成大規模失業與痛苦，卻也沒問題」。北京在這幾週也積極和東南亞與歐洲國家接觸，試圖擴大貿易合作，並爭取對川普貿易政策感到厭煩的美國盟友支持。

事實上，早在川普第一次發起貿易戰並打壓中國科技龍頭華為以來，北京就已未雨綢繆，意識到自己若未做足準備，就會被美方扼殺。與2018年相比，今日中國擁有更多籌碼因應大規模貿易衝突，對美出口佔總出口比重由5分之1降至不足15%。中國製造業也廣泛布局越南、柬埔寨等第三國，降低關稅帶來衝擊。

中國也建立自身稀土與關鍵礦物供應鏈，還提升製造科技水平、發展人工智慧與人形機器人，加快尖端科技領域研發（如半導體），還試圖解決內需疲弱與地方債務問題。

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）說「單靠美國是無法將中國經濟逼到崩潰邊緣。儘管華府不願承認，但當中國說你無法經濟圍堵中國，確實有幾分道理」。