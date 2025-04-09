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美國商會等產業團體 考慮對川普政府提告

記者顏伶如／即時報導
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美國消費技術協會薛皮洛。路透
美國消費技術協會薛皮洛。路透

華爾街日報(WSJ)8日報導，消息人士透露，包括美國商會(U.S. Chamber of Commerce)在內等重要產業團體為了對抗關稅衍生的風險，現正考慮對川普政府提告。

然而，全國規模最大的企業遊說團體如果跟川普總統的核心政策作對，恐怕帶來另一種風險。挺川派遊說人士警告說，公開挑戰川普的結果只會被後座力所傷，還讓川普加碼祭出備受爭議的關稅措施，興訟的挑釁手段勢必引起川普更激烈反應。

對於許多反對關稅的企業來說，眼前可以考慮的選項極少。國會議員對於企業的憂慮雖然深表同情，卻不願幫忙出面說話跟川普唱反調。白宮過去幾周雖找企業開會，但到目前為止並沒有提供更多關稅豁免。

美國商會不願評論是否將對川普政府提告。美國商會政策長布萊德雷(Neil Bradley)則表示：「我們跟其他人一樣，對於關稅的合法性都有很多疑問。」

他表示：「所有人都在設法弄清楚這些關稅的退場策略為何。很難相信這將是新的基準線，因為經濟後果將非常慘重。」

知情人士說，美國商會、美國消費技術協會(Consumer Technology Association)與其他工商團體，正在討論如何對川普政府提告，理由是川普錯誤引用「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act，IEEPA)開徵關稅。

美國消費技術協會薛皮洛(Gary Shapiro)不願證實是否加入提告行列，僅表示：「律師們似乎普遍認為這麼做是違法的。」

他表示，將會看到訴訟出現，國會則被迫有所行動。

某些企業團體已經採取法律行動， 位於佛羅里達州、依賴中國進口材料生產記事本的小型公司，上周透過非營利法律機構「新公民自由聯盟」(New Civil Liberties Alliance)對某些關稅規定提告。

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