美財長勸聚焦貿易談判 傳川普鬆口「關稅終局比預期早」

財政部長貝森特（Scott Bessent，後）6日飛往佛羅里達州，勸說川普將重心放在爭取更有利貿易協議，並於當晚與川普共乘「陸戰隊一號」（Marine One）返回白宮。路透

2名知情人士透露，美國財政部長貝森特勸諫總統川普 將關稅 政策的重點放在爭取更有利的貿易協議 上。而川普態度似乎有所轉變，他向盟友透露關稅戰的終局將比預期來得快。

美國政治新聞媒體Politico報導，貝森特（Scott Bessent）6日飛往佛羅里達州，勸說川普將重心放在爭取更有利貿易協議，並於當晚與川普共乘「陸戰隊一號」（Marine One）返回白宮。

他告訴川普，除非開始強調關稅政策的最終目標，也就是與其他國家達成貿易協議，否則市場將繼續處於危險之中。

過去幾天，川普和政府高階官員一直在呼籲美國民眾做好準備，迎接漫長、痛苦且可能是永久性的貿易戰，而貝森特可能是目前最積極敦促川普向焦慮的美國民眾傳遞「事情即將結束」訊號的人。

貝森特也是已知首位私下溫和勸說川普改變他在貿易問題上言辭的顧問。儘管貝森特的建議僅限於調整傳達訊息的措辭，這似乎已促使川普在公開談話中釋出更多談判空間，包括可能減少部分上週宣布的強硬貿易壁壘。

貝森特7日下午在福斯財經新聞網（Fox Business Network）接受柯德洛（Larry Kudlow）採訪時表示，這些談判可能會持續數月，直到5月甚至6月，川普將親自參與。

貝森特說：「對於那些不採取報復行動的國家，我們徵收的關稅已經不會再提高。我希望透過良好的談判，最終能把關稅水準降低，但這將取決於其他國的態度。這些談判將會非常艱難。」

1名知情人士透露，川普7日早已經開始在通話中告知盟友，關稅政策的最終結果會比外界預期來得快，並強調白宮正在與多國談判，而且最終會達成協議。