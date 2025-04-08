我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：對中國104%關稅 自9日午夜生效

最高院叫停聯邦法官裁決 被炒的聯邦僱員無法重返崗位

美財長勸聚焦貿易談判 傳川普鬆口「關稅終局比預期早」

中央社華盛頓7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部長貝森特（Scott Bessent，後）6日飛往佛羅里達州，勸說川普將重心放在爭取更有利貿易協議，並於當晚與川普共乘「陸戰隊一號」（Marine One）返回白宮。路透
財政部長貝森特（Scott Bessent，後）6日飛往佛羅里達州，勸說川普將重心放在爭取更有利貿易協議，並於當晚與川普共乘「陸戰隊一號」（Marine One）返回白宮。路透

2名知情人士透露，美國財政部長貝森特勸諫總統川普關稅政策的重點放在爭取更有利的貿易協議上。而川普態度似乎有所轉變，他向盟友透露關稅戰的終局將比預期來得快。

美國政治新聞媒體Politico報導，貝森特（Scott Bessent）6日飛往佛羅里達州，勸說川普將重心放在爭取更有利貿易協議，並於當晚與川普共乘「陸戰隊一號」（Marine One）返回白宮。

他告訴川普，除非開始強調關稅政策的最終目標，也就是與其他國家達成貿易協議，否則市場將繼續處於危險之中。

過去幾天，川普和政府高階官員一直在呼籲美國民眾做好準備，迎接漫長、痛苦且可能是永久性的貿易戰，而貝森特可能是目前最積極敦促川普向焦慮的美國民眾傳遞「事情即將結束」訊號的人。

貝森特也是已知首位私下溫和勸說川普改變他在貿易問題上言辭的顧問。儘管貝森特的建議僅限於調整傳達訊息的措辭，這似乎已促使川普在公開談話中釋出更多談判空間，包括可能減少部分上週宣布的強硬貿易壁壘。

貝森特7日下午在福斯財經新聞網（Fox Business Network）接受柯德洛（Larry Kudlow）採訪時表示，這些談判可能會持續數月，直到5月甚至6月，川普將親自參與。

貝森特說：「對於那些不採取報復行動的國家，我們徵收的關稅已經不會再提高。我希望透過良好的談判，最終能把關稅水準降低，但這將取決於其他國的態度。這些談判將會非常艱難。」

1名知情人士透露，川普7日早已經開始在通話中告知盟友，關稅政策的最終結果會比外界預期來得快，並強調白宮正在與多國談判，而且最終會達成協議。

川普 關稅 貿易協議

上一則

最高院叫停聯邦法官裁決 被炒的聯邦僱員無法重返崗位

下一則

白宮：對中國104%關稅 自9日午夜生效

延伸閱讀

川普次女蒂芬妮辦新生兒派對 伊凡卡曬圖洩漏寶寶性別

川普次女蒂芬妮辦新生兒派對 伊凡卡曬圖洩漏寶寶性別
史上首見 川普政府許諾大撒幣 預告提出兆元國防預算案

史上首見 川普政府許諾大撒幣 預告提出兆元國防預算案
與川普關稅談判搶到頭香 日本仍憂前景不樂觀

與川普關稅談判搶到頭香 日本仍憂前景不樂觀
韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55
美國總統川普（前）3日與次子艾瑞克於佛州高爾夫球場。(美聯社)

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

2025-04-06 22:40

超人氣

更多 >
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算
關稅來襲好市多要大漲價？CEO如此回應

關稅來襲好市多要大漲價？CEO如此回應