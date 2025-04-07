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科技富豪庫班：關稅加上DOGE措施將讓美國比2008更慘

記者顏伶如／即時報導
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科技富豪庫班(Mark Cuban)。美聯社
科技富豪庫班(Mark Cuban)。美聯社

財星雜誌(Fortune)7日報導，科技富豪庫班(Mark Cuban)在社群網站Bluesky回覆網友詢問時表示，川普總統宣布最新一波關稅，加上政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)積極推動政府縮編，將導致美國經濟蒙受長期痛苦，出現比2008年金融危機期間更慘的狀況。

庫班發文寫道，如果新一波關稅實施數年之久，確實執行，而且造成通膨效應，政府效率部則持續裁撤機構、開除聯邦人員，「我們將面臨比2008年更慘的狀況」。

如何避免經濟危機，庫班表示，最佳之道就是讓過度極端的關稅暫停，僅保留對全球貿易夥伴開徵最低關稅10%的政策。庫班表示，為了顧及地方層面受到衝擊，馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部的聯邦政府縮編計畫，應該改成在三年當中陸續完成。

庫班指出：「如此一來將減緩經濟，降低利率，讓國債償還降低到能夠負擔的水平。」

庫班過去便曾批評川普經濟政策及馬斯克的政府改革計畫，上個月就點名政府效率部企圖為砍社安金「開後門」，故意裁撤員工、加強要求身分查核。

2008年爆發金融危機之後，美國國內生產毛額(GDP)下跌超過4%，失業率飆高到10%，房市瓦解，經濟學家紛紛表示，美國陷入第二次世界大戰之後最嚴重的經濟衰退。

關稅 馬斯克 川普

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